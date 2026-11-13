En medio de las versiones que indicaban que ya no quedaban entradas para el viernes 20 de noviembre, jornada en la que se presentará Tan Biónica, desde la organización de la Fiesta Nacional del Sol 2026 aclararon que todavía hay localidades disponibles. Si bien reconocieron que es el día con mayor demanda y que los tickets están cerca de agotarse, confirmaron que continúa la venta para las tres jornadas del evento.

La confusión surgió a partir de la información sobre el agotamiento de algunas localidades, lo que generó dudas entre quienes todavía no habían comprado sus entradas para ver a Tan Biónica. Sin embargo, Ezequiel, encargado de la venta presencial, precisó que aún quedan tickets para el viernes, sábado y domingo.

Las localidades disponibles corresponden a los sectores de platea alta, campo y populares. De todas maneras, advirtió que el viernes es la jornada que registra mayor cantidad de ventas y que se encuentra cerca de agotar su disponibilidad. Por ese motivo, recomendó a quienes tengan previsto asistir que no demoren la compra.

En cuanto a las otras jornadas, para el domingo todavía queda una cantidad considerable de entradas. También hay disponibilidad para el sábado, por lo que quienes quieran participar de la celebración pueden conseguir localidades para cualquiera de los tres días.

Qué pasa con las entradas para jubilados

La disponibilidad es más limitada para los jubilados. Desde la organización informaron que ya no quedan entradas gratuitas para el viernes ni para el sábado. En cambio, todavía hay tickets sin costo para el domingo.

Además, se mantiene una alternativa con un descuento del 50% para jubilados, cuyo valor es de $10.000.

Dónde comprar las entradas para la Fiesta del Sol

La venta presencial continúa en la boletería habilitada para la Fiesta Nacional del Sol, con atención de lunes a sábado, de 9 a 19 horas.

También es posible adquirir localidades a través de la plataforma online, aunque desde la organización señalaron que la mayoría de las opciones disponibles por esa vía ya se encuentran agotadas.

La Fiesta Nacional del Sol se realizará del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario. La presentación de Tan Biónica está prevista para el viernes 20, una de las fechas que concentra mayor expectativa y demanda de entradas.