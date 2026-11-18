La Fiesta Nacional del Sol ya confirmó los horarios oficiales y la grilla de artistas que actuarán durante las tres jornadas en el Estadio San Juan del Bicentenario. El secretario de Turismo de San Juan, Juan Castañares, brindó todos los detalles sobre los accesos, los servicios habilitados y la modalidad de venta de entradas para el público que asistirá al evento.

Según indicó el funcionario provincial, las puertas del predio abrirán cada jornada a las 20:30 para facilitar el ingreso ordenado de los espectadores. A partir de las 21:30 comenzarán las presentaciones de las bandas locales en el escenario principal, mientras que a las 22:30 será el turno de los músicos nacionales con espectáculos que durarán entre una hora y media y dos horas.

La programación artística comenzará el viernes con la apertura musical a cargo de Turf, liderada por Joaquín Levinton, y el cierre estará a cargo de Chano y Tan Biónica ante el público sanjuanino.

Para la jornada del sábado se confirmó la presencia de Andrés Calamaro, que abrirá. En medio de los artistas, cerca de las 23, se dará el momento protocolar para la elección de la nueva Emprendedora del Sol. Para el cierre de la noche estará Diego Torres.

El cierre de la celebración tendrá lugar el domingo con una grilla enfocada en el cuarteto y la música popular que abrirá Ángela Leiva. Luego subirá al escenario La Pepa Brizuela y el broche de oro estará a cargo de DesaKTa2, estimando que el final de las noche rondará entre las 2 y las 3 de la mañana.

Espectáculo especial en el Velódromo

De manera paralela a los recitales del estadio, el Velódromo ofrecerá un espectáculo temático propio dedicado a la era Triásica con más de 350 artistas locales en escena. Esta puesta artística contará con una única función diaria que dará inicio puntualmente a las 21 y no volverá a repetirse durante el resto de la velada.

Venta de entradas y remanente disponible

Respecto a la adquisición de entradas, la plataforma digital Ticketek habilitó un remanente de tickets disponibles para todas las categorías del predio. Quienes prefieran la compra presencial pueden acercarse a las boleterías del Teatro del Bicentenario hasta el 19 de noviembre, ya que a partir del 20 la atención se trasladará directamente a las boleterías del estadio.

Capacidad del estadio y servicios en el predio

El recinto cuenta con una capacidad deportiva original de 35.000 personas, pero debido al montaje del escenario sobre la tribuna este el aforo quedará fijado entre 32.000 y 35.000 espectadores. Finalmente, la organización dispuso para esta edición entre 75 y 80 puestos gastronómicos distribuidos en el predio junto a cuatro escenarios secundarios con músicos locales tocando durante toda la noche.