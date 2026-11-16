Fiestas Mayores +35 llega por primera vez a San Juan con una noche retro

El encuentro comenzará a las 23 y contará con la participación del DJ Walter Sarmiento, quien llegará desde Córdoba para musicalizar la noche con algunos de los grandes éxitos que marcaron distintas generaciones. La consigna para los asistentes será respetar el código de vestimenta elegante en blanco y negro, en sintonía con la denominada Fiesta de Blanco & Negro.

Además de la música, la organización anunció distintas atracciones para quienes participen de la celebración. Entre ellas habrá sectores especialmente preparados para fotografías, una plataforma 360°, Glitter Bar, Espejo Mágico y performances durante la noche.

La propuesta busca reunir a un público adulto en una celebración centrada en la música retro, el baile y el encuentro social. Su llegada a San Juan representa la primera edición de Fiestas Mayores en la provincia, luego de consolidarse como una alternativa de entretenimiento dirigida al segmento de mayores de 35 años.

En cuanto a las entradas, se pueden adquirir de manera online a través de la plataforma TuEntrada. También habrá puntos de venta presenciales en Farmacias Echegaray, ubicadas en avenida Rioja Sur 402 y avenida España Sur 615, y en la tienda Tío Flaco, en avenida Rioja 87.

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