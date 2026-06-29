La previa del partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que la FIFA se pronunciara sobre la denuncia por presunta violación que pesa sobre Ryan Mendes, capitán del seleccionado africano.

El organismo rector del fútbol mundial confirmó que sigue de cerca la investigación que lleva adelante la Justicia de Nueva Zelanda, aunque aclaró que no realizará comentarios sobre el expediente mientras continúe en trámite.

Consultada por el medio brasileño Globo Esporte, la FIFA sostuvo: "Tratamos con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tenemos un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente".

Además, la entidad confirmó que mantiene contacto con las autoridades neozelandesas. "Está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales en este momento", señalaron desde la organización.

Asimismo, recordaron que, por política institucional, los órganos judiciales independientes de la FIFA no confirman ni desmienten investigaciones en curso y que cualquier novedad oficial será comunicada cuando corresponda.

La investigación contra Ryan Mendes

La causa permanece abierta en Auckland y, hasta el momento, la Policía de Nueva Zelanda no informó medidas restrictivas contra el futbolista de 36 años, una de las principales figuras de Cabo Verde.

Según publicó Globo Esporte, la denuncia fue presentada el pasado 10 de abril por una intérprete brasileña radicada en Nueva Zelanda, quien trabajó con la delegación caboverdiana durante una serie de amistosos.

La mujer denunció que el hecho ocurrió el 27 de marzo, después del amistoso que Cabo Verde disputó frente a Chile en Auckland. De acuerdo con su relato, fue convocada por cuestiones laborales a una habitación del hotel de la delegación y, posteriormente, Ryan Mendes habría ingresado por la fuerza a su habitación para agredirla sexualmente.

Siempre según el medio brasileño, la denunciante recibió atención médica en un centro especializado y los estudios forenses incorporados al expediente registraron lesiones y hematomas.

El impacto en la previa del Mundial

La denuncia cobró aún mayor repercusión luego de que la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda notificara formalmente a la FIFA sobre la investigación en curso.

Mientras la causa continúa su curso judicial, Ryan Mendes permanece con el plantel de Cabo Verde y se perfila como uno de los protagonistas del histórico encuentro frente a la Selección Argentina del próximo viernes, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026.

Por el momento, no existen resoluciones judiciales que le impidan disputar el partido, mientras la investigación continúa bajo la órbita de las autoridades neozelandesas.