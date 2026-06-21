La fiebre por completar el álbum de figuritas del Mundial 2026 generó un fenómeno que excede a los kioscos y centros de canje: un mercado paralelo donde conviven productos oficiales, versiones importadas y copias que circulan a través de redes sociales, ferias y plataformas digitales.

El álbum oficial de Panini, distribuido en Argentina por su licenciataria New Rita SA, se convirtió en uno de los objetos más buscados por coleccionistas y fanáticos. Según estimaciones, completar la colección puede superar el millón y medio de pesos, lo que impulsó la aparición de distintas alternativas para conseguir sobres y figuritas difíciles.

La escasez en algunos puntos de venta y la demanda por jugadores específicos alimentaron un circuito de compra y venta. Los sobres oficiales, cuyo precio promedio ronda los $2.200, pueden encontrarse publicados hasta por $5.600 en plataformas digitales.

Entre las figuritas más buscadas aparece la de Lionel Messi. El cromo del capitán argentino puede venderse de manera individual por más de $50 mil, aunque determinar si se trata de una pieza original o una copia depende de la verificación del comprador o de peritajes oficiales.

Desde álbumes falsos hasta productos importados

El mercado paralelo tiene diferentes niveles. Por un lado aparecen las copias caseras y productos falsificados, como el álbum “Barba Negra”, una versión pirata que se comercializa con paquetes completos y que incluso generó grupos de intercambio en redes sociales.

Ese producto puede venderse con álbum y todas las figuritas por unos $300 mil, mientras que los packs de sobres falsificados oscilan entre $20 mil y $35 mil.

También existen álbumes provenientes de países vecinos, principalmente Brasil y Chile. En algunos casos se trata de productos oficiales de Panini de esos mercados, aunque la Justicia investiga si algunos ingresos corresponden a mercadería ingresada de manera irregular.

El álbum brasileño, por ejemplo, puede conseguirse en plataformas digitales por unos $10 mil, mientras que el chileno aparece publicado entre $15 mil y $20 mil, valores inferiores al producto oficial argentino.

Operativos y la ruta del contrabando

La circulación de estos productos derivó en investigaciones de organismos de seguridad. Uno de los procedimientos ocurrió en Mendoza, cuando Gendarmería detectó un vehículo que transportaba álbumes y figuritas del Mundial 2026 provenientes de Chile.

El operativo se realizó en la Ruta Nacional 7, en la zona de Punta de Vacas. La mercadería incautada fue valuada en cerca de $18 millones y quedó bajo investigación por posible contrabando.

Otro procedimiento fue realizado por la División Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina en Barracas. Allí fueron secuestrados 2.220 álbumes brasileños que habían llegado por encomienda desde Brasil sin documentación respaldatoria.

La investigación permitió establecer una posible ruta de distribución: mercadería ingresada desde el exterior, almacenamiento en depósitos y posterior venta mediante redes sociales, ferias y comercios informales.

Un negocio impulsado por la demanda

Fuentes vinculadas a la investigación explicaron que este tipo de mercados suele repetirse con productos de alta demanda. Antes de las figuritas del Mundial, otros objetos coleccionables como juguetes o artículos virales habían generado circuitos similares.

La diferencia es que, en este caso, el componente emocional del Mundial aumenta la presión por conseguir determinadas piezas, especialmente las de grandes figuras del fútbol.

Mientras miles de coleccionistas continúan con el intercambio de repetidas en plazas y espacios públicos, el negocio paralelo crece alrededor de quienes buscan completar el álbum a cualquier precio.