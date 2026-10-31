Ante la expectativa por la llegada del papa León XIV a Córdoba, la Municipalidad dispuso un operativo especial de transporte para facilitar el traslado de los fieles hacia el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se realizará uno de los encuentros centrales de la visita. La medida contempla una tarifa fija de $10.000 por viaje en taxi, independientemente de la cantidad de pasajeros, con un máximo de cuatro personas por vehículo.

Según informó Cadena 3, el esquema fue confirmado por el sector de permisionarios de taxis y tendrá vigencia desde las 18 del lunes hasta las 6 del martes. Durante ese período, los vehículos autorizados para realizar los recorridos especiales estarán identificados mediante una calcomanía con la imagen del pontífice colocada en el parabrisas.

El precio establecido será único por traslado y no incluirá el cobro adicional de bajada de bandera. De esta manera, quienes decidan compartir el viaje entre cuatro personas podrán dividir el costo y abonar $2.500 cada una.

Desde dónde saldrán los taxis para ver al Papa

El operativo contará con dos puntos principales de partida, ubicados en distintos sectores de Córdoba, con el objetivo de ordenar la circulación y facilitar el acceso al predio.

En la zona sur, las unidades partirán desde bulevar Concepción Arenal, en el tramo comprendido entre la rotonda de Nores Martínez y Ricchieri. Desde allí, los pasajeros serán trasladados hasta las inmediaciones de calle Río Negro o Manantiales.

Por otro lado, en el sector norte, los taxis saldrán desde la zona de Dinosaurio Mall, con un recorrido que pasará por las inmediaciones del estadio Mario Alberto Kempes y finalizará cerca de Auto City.

Los puntos de llegada fueron definidos en coordinación con el esquema de circulación previsto para los colectivos gratuitos que también formarán parte del operativo especial.

Qué pasará con los viajes de regreso

Uno de los aspectos que todavía resta definir es cómo funcionará el traslado de los asistentes una vez finalizadas las actividades.

Desde el sector de taxis aclararon que los $10.000 corresponden a cada tramo del recorrido, por lo que el monto anunciado no incluye un eventual viaje de regreso.

Hasta el momento, tampoco se informó oficialmente si se implementará una tarifa similar para retornar desde las inmediaciones de FAdeA ni cómo operarán los servicios de remises y las plataformas de transporte, como Uber.

Esperan hasta un millón de personas

La organización del traslado representa uno de los principales desafíos logísticos de la visita papal. Las estimaciones difundidas en Córdoba indican que podrían congregarse entre 500.000 y un millón de personas para participar de las actividades vinculadas con León XIV.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con anticipación, identificar los puntos habilitados y considerar las restricciones de circulación que se aplicarán en las inmediaciones del predio.

El esquema de taxis con tarifa fija se suma a las alternativas de transporte previstas para facilitar la llegada de los fieles y ordenar la movilización de una multitud durante uno de los acontecimientos religiosos más convocantes del país.