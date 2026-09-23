Un video que muestra a un nene manejando una moto por las calles de Berisso generó repercusión en redes sociales y ahora las autoridades buscan identificar a la mujer que registró y publicó las imágenes. La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que interviene en el caso para determinar quiénes aparecen en la grabación y establecer las posibles sanciones.

Las imágenes se conocieron durante las últimas horas y muestran al menor conduciendo el vehículo durante varios metros. Mientras tanto, una mujer que viajaba como acompañante se encargaba de filmarlo desde distintos planos.

La mujer se identificó en redes como Agustina y posteriormente publicó el video. El posteo fue acompañado por el hashtag #viralreels y rápidamente comenzó a circular entre los usuarios.

La publicación fue eliminada después de que el contenido generara repercusión. Por ese motivo, hasta el momento no se logró establecer oficialmente quiénes aparecen en las imágenes.

La intervención de Seguridad Vial

De acuerdo con la información difundida, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya tomó intervención y trabaja para identificar a la mujer que realizó la grabación y a los padres del menor.

El objetivo de las autoridades es determinar las circunstancias en las que ocurrió el episodio y establecer las responsabilidades correspondientes. También se busca aplicar las sanciones que pudieran corresponder ante la situación registrada.

El caso volvió a poner el foco sobre las situaciones de riesgo protagonizadas por menores al mando de vehículos y sobre la responsabilidad de los adultos que permiten o registran este tipo de conductas.

Por el momento, la investigación continúa y las autoridades intentan reconstruir la identidad de las personas que aparecen en el video que se viralizó en redes sociales.