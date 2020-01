Filmus: "Argentina no necesita normativas para aclarar que las Malvinas son argentinas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno advirtió hoy que Argentina "no necesita normativas" para ratificar su soberanía sobre las Islas Malvinas y remarcó que la explicación en cuanto a que ese territorio no está alcanzado por el impuesto del 30 por ciento tiene que ver simplemente con una "aclaración" para la compañía aérea.



A través de la resolución 4664/2020 -publicada hoy en el Boletín Oficial-, la administración de Alberto Fernández detalló hoy que la compra de pasajes hacia Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur no están alcanzadas por el recargo del impuesto establecido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.



El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, Daniel Filmus, afirmó hoy que la publicación en el Boletín Oficial es "meramente aclaratoria para la compañía aérea" y garantizó: "Argentina no necesita normativas para ratificar que las islas son parte de nuestro territorio".



"Lo que hay que precisar es que se trata sólo de una aclaración para las empresas aéreas que venían cobrando ese impuesto. Lo que rige para la Argentina rige para las Malvinas y no se necesita una normativa para saber que son tan argentinas como el Obelisco", graficó Filmus.



El gobierno debió salir a aclarar la situación, luego de críticas que circularon en las redes sociales contra el gobierno porque la empresa LATAM cobraba como destinos “fuera del país” los viajes a las islas, a partir de que el impuesto no especificaba la situación de los viajes a Malvinas.



Filmus explicó que la precisión -que lleva la firma de la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont- obedeció a que la compañía Latam, que cubre el tramo Córdoba-Río Gallegos-Malvinas, cobraba a los pasajeros el impuesto.



"Insisto, Argentina no necesita hacer ninguna normativa particular respecto de las islas porque claramente, por Constitución y sus leyes, es claro que se trata de vuelos de cabotaje", agregó Filmus y entendió que "hubo una falta de comprensión de parte de la empresa Latam".



Ayer, el funcionario había adelantado a través de la red social Twitter que la compra de pasajes a las Malvinas no estaría "alcanzada por el recargo del 30 por ciento".



El ex ministro de Educación explicó que "la AFIP ratificó que no corresponde la aplicación del impuesto ya que las islas son parte integrante del territorio nacional".



"Dicho impuesto resulta aplicable, entre otras operaciones, a la adquisición de servicios de transporte de pasajeros con destino fuera del país", subraya la resolución entre sus considerandos.



Recuerda además que el denominado Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), tiene el "objetivo de fomentar el desarrollo nacional con equidad, incentivar que el ahorro se canalice hacia instrumentos nacionales y, al propio tiempo, propender a la sostenibilidad fiscal".



Y que "no resulta de aplicación para la adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo o por vía acuática que tengan como destino las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur".