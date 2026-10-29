Un grupo de activistas informáticos publicó en internet información de más de 40.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), incluidos agentes vinculados con tareas de vigilancia, inteligencia y operaciones encubiertas.

La información fue difundida a través de una base de datos consultable denominada “Icepick”, que contiene nombres, números telefónicos, direcciones de correo electrónico, cargos y asignaciones laborales. La filtración alcanza a trabajadores de distintas dependencias federales, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA).

El Departamento de Seguridad Nacional reconoció que estaba al tanto de una posible vulneración y afirmó que trabajaba para responder al incidente y proteger a su personal.

Qué información quedó expuesta

Según los reportes publicados por Reuters y The Washington Post, los archivos no solo incluyen datos de contacto. También permiten identificar funciones y áreas de trabajo de algunos empleados, entre ellas operaciones especiales, análisis forense informático, vigilancia e investigaciones encubiertas.

La exposición de esa información genera preocupación por la seguridad de los agentes, sus familias y las investigaciones en curso. Exfuncionarios del organismo advirtieron que la identificación de personal dedicado a tareas sensibles podría poner en riesgo operaciones contra redes criminales.

Los responsables de la publicación señalaron que la base busca facilitar el control público sobre las actividades del organismo. Sin embargo, la propia organización que difundió los datos advirtió que el conjunto no incluye necesariamente a todos los empleados y que podría contener errores.

Quiénes están detrás de la filtración

La acción fue reivindicada por un grupo que se identifica como “Department of Peace”. Sus integrantes afirmaron haber accedido a información del DHS mediante el sistema de inicio de sesión utilizado por los empleados para ingresar a las plataformas internas.

Luego, los registros fueron compartidos con Distributed Denial of Secrets, una organización sin fines de lucro que publica filtraciones de interés público, y con la investigadora y hacker conocida como maia arson crimew, quien desarrolló la herramienta para consultar los datos.

No obstante, Reuters aclaró que no pudo verificar de manera independiente la autenticidad de la totalidad de los archivos ni corroborar cómo se obtuvieron. La empresa Okta, cuyo servicio de acceso fue mencionado en las versiones sobre el incidente, indicó que no tenía evidencias de que sus sistemas o datos hubieran sido comprometidos.

El Gobierno investiga el incidente

El DHS informó que trabaja para abordar la posible brecha y garantizar la protección de sus empleados. También señaló que brindará más información cuando existan nuevos datos confirmados.

El caso se suma a otras filtraciones recientes que afectaron a organismos federales estadounidenses. En septiembre, un grupo de hackers afirmó haber robado información de empleados del FBI, mientras que otra vulneración relacionada con personal militar derivó en acciones judiciales.

La investigación deberá determinar el alcance real de la exposición, el origen de los datos y si hubo accesos no autorizados a sistemas internos del Gobierno estadounidense.