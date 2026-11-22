La fuerte polémica que envuelve a Leandro Paredes, Camila Galante y la China Suárez sumó un nuevo capítulo tras conocerse detalles de la intimidad del matrimonio. Todo comenzó cuando Analía Franchín y Ángel de Brito difundieron versiones sobre un supuesto encuentro íntimo ocurrido en París antes de que estallara el recordado Wandagate, lo que colocó nuevamente al futbolista y a su esposa en el centro de la escena mediática.

Ante la magnitud que tomaron los rumores, la esposa del mediocampista decidió romper el silencio en diálogo con Estefi Berardi durante la emisión de Bendita TV. Allí se encargó de desmentir categóricamente las versiones y remarcó que el jugador mantiene un perfil muy bajo y rechaza este tipo de exposiciones públicas que afectan a su entorno familiar.

“Hola, es totalmente mentira esa información, gracias por preguntarme. Leandro es súper perfil bajo no le gusta la exposición y todo lo que se está diciendo. Estaría buenísimo que lo puedas aclarar así cortamos con las especulaciones”, expresó la mujer para frenar la ola de comentarios sobre su vida privada.

Sin embargo, el tema continuó en agenda cuando el periodista Juan Etchegoyen reveló cómo reaccionó el volante de Boca apenas se enteró de la noticia. Según su información, el deportista tomó la determinación inmediata de comunicarse con su pareja para abordar la situación de frente y definir los pasos a seguir en conjunto.

“Lo que sí me contó alguien del mundo Boca es que esto enojó muchísimo a Leandro que se comunicó inmediatamente con varias personas pero la primera llamada que hizo fue a su mujer después de un entrenamiento”, aseguró el comunicador sobre el primer movimiento que realizó el campeón del mundo tras la práctica.

“Y lo que me dijeron también es que esa conversación duró aproximadamente unos 20 minutos donde pensaron cómo actuar”, detalló Etchegoyen respecto a la charla telefónica en la que ambos analizaron el impacto del escándalo y acordaron una postura común frente a las versiones periodísticas.

Finalmente, el periodista aclaró que, si bien existió un momento de evidente tensión entre ellos, el matrimonio no atraviesa una crisis sentimental. Asimismo, indicó que el futbolista está sumamente molesto con quienes instalaron la versión y que el diálogo con su esposa fue calificado como “áspera” debido a la profunda indignación que ambos sintieron ante la situación.