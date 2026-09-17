Filtraron la invitación al casamiento de Tini y De Paul: el inédito detalle

El envío de las participaciones digitales para el casamiento entre la cantante y el futbolista reordenó la agenda del espectáculo. Las invitaciones comenzaron a distribuirse de manera directa a los dispositivos de los allegados, en una etapa marcada por la tensión familiar vinculada a la administración del patrimonio de la artista.

Durante la emisión del programa La Mañana con Moria, el periodista Gustavo Méndez compartió las imágenes del diseño y precisó la situación del entorno íntimo de la pareja. "Ya llegó a los celulares de los invitados, por supuesto que ni Alejandro Stoessel ni Mariana Muzlera la recibieron", sostuvo el panelista al referirse a la ausencia de los padres de la intérprete en la nómina de destinatarios.

La celebración tendrá lugar en la Argentina el próximo 19 de diciembre a las 21 horas en el complejo Dok Haras, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz. La estética elegida se caracteriza por un formato sobrio de fondo blanco, en cuyo centro resalta una peonía azul posicionada de manera individual sobre un fondo celeste.

Esta variedad botánica se vincula tradicionalmente con la felicidad y la prosperidad en la vida conyugal, sumando significados de lealtad, confianza y estabilidad por el tono seleccionado. Al no estar integrada en un ramo, la figura floral proyecta un carácter único y singular.

La presencia de este tipo de flor en tonos azulados es poco frecuente en el entorno natural, por lo que su inclusión busca transmitir la idea de una unión excepcional al iniciar un proyecto compartido.

En el plano simbólico, la tonalidad elegida se asocia habitualmente con la serenidad en contextos complejos, proyectando un mensaje de calma y refugio compartido tras haber atravesado instancias de dificultad. De esta manera, la pareja avanza con las definiciones del evento mientras la artista equilibra sus compromisos profesionales con la planificación de la ceremonia.