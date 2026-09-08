Filtraron la tomografía de Mirtha Legrand y la situación es muy grave

El estado de salud de Mirtha Legrand generó atención pública luego de que debiera interrumpir la grabación de sus emisiones durante el fin de semana a causa de una afección respiratoria. La reconocida presentadora, de 99 años de edad, ingresó durante las primeras horas del lunes al Sanatorio Mater Dei con el fin de realizarse revisiones clínicas exhaustivas y recibir el tratamiento pertinente para su recuperación.

El centro de salud emitió el primer comunicado oficial sobre la evolución de la paciente. "Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente", especificó el documento institucional. Con esta comunicación se clarificó además el momento exacto del ingreso, acontecido el lunes por la mañana y no durante la noche del domingo. Asimismo, los allegados directos expresaron su gratitud ante las demostraciones de afecto recibidas: "Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha".

En el transcurso de la jornada del martes se conocieron datos precisos del informe radiológico practicado a la figura televisiva. Desde las afueras de la institución médica, la periodista Mercedes Ninci expuso el panorama operacional de la internación en el ciclo La mañana con Moria de El Trece: "Se trajo una enfermera particular que la acompaña siempre en la casa que es amiga de ella. Acá la acompaña de noche y está en una habitación común porque no es de cuidados intermedios ni intensivos pero en una suite. La verdad que está muy bien, tengo la tomografía que le hicieron".

Respecto al contenido técnico del examen, la cronista detalló que "Mirtha tiene un hematoma de 14 milímetros pero que esos signos inflamatorios pulmonares son habituales en la tercera edad. Son secuelas de cualquier proceso viral y no tiene otra cosa que represente preocupación". Al dar lectura textual a las conclusiones médicas del documento, citó: "signo de reagudización de patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea de predominio bibasal... Nódulo pulomonar compatibles con hamartoma, sin cambio significativo en el resto de los hallazgos respecto de la tomografía computada que le realizaron el 13 de abril de este año".

En la misma emisión televisiva, el médico Guillermo Capuya analizó los conceptos técnicos asentados en el diagnóstico por imágenes para brindar una interpretación accesible sobre la afección. "Básicamente ella tiene un cuadro infeccioso respiratorio claramente. Una hamartoma es una lesión benigna, que es un tejido colectivo, que lo tiene hace tiempo", aclaró el profesional.

Para finalizar, el especialista remarcó la importancia de las evaluaciones comparativas en estos casos: "Cuando hay un nódulo en el pulmón es importante el seguimiento a través de estudios radiológicos como en este caso la tomografía computada. Puede ser de ese tamaño, más chico, más grande, eso no modifica la situación". La conductora permanece alojada en las instalaciones del recinto sanitario en una habitación suite mientras completa las pautas médicas fijadas por el equipo tratante.