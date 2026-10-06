Filtraron quién es el segundo eliminado de MasterChef: “Se fue muy mal”

Ángel de Brito reveló en su programa de streaming quién es la segunda figura que abandona MasterChef Celebrity. El periodista confirmó que Paula Trapani quedó fuera del famoso reality de cocina de Telefe tras la comentada partida de Pachu Peña.

Durante la transmisión en Bondi, el conductor desmintió las versiones que señalaban a Juli Poggio como la despedida. El presentador aclaró que cuentas falsas usaron su nombre para difundir esa noticia y decidió brindar la información confirmada que tenía sobre el concurso.

El periodista aseguró sobre el desenlace de la participante en la competencia: “De esto sí me voy a hacer cargo, la segunda eliminada de MasterChef es Paula Trapani”. Además detalló la dura reacción de la figura al escuchar la decisión del jurado del reality.

Según la información expuesta por el comunicador, la salida de la periodista de la pantalla de Telefe estuvo cargada de angustia: “Se fue llorando porque le dolió la eliminación”. La partida de Paula Trapani provocó gran sorpresa entre los seguidores del certamen.