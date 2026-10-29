Filtraron quién sería el próximo eliminado de MasterChef y hay escándalo

Apenas pasaron doce horas desde que Alejandro Lerner abandonó la competencia de MasterChef Celebrity cuando Fede Flowers filtró la identidad del participante que abandonará las cocinas próximamente. El periodista dio detalles en el programa radial conducido por Luis Majul y sorprendió a todos al revelar el nombre del concursante que quedó fuera del juego.

El notero recordó las salidas previas de Pachu Peña, Paula Trápani y Morena Beltrán, las cuales también se filtraron con anticipación sin perjudicar los números de audiencia del programa que presenta Wanda Nara. Flowers indicó que la figura eliminada ya venía complicándose con la preparación de sus platos y con el uso recurrente del delantal negro.

El periodista dio la información de forma contundente al confirmar que “Tengo el nombre de quién se va. Ya está eliminado, se fue hace tres días. Ya le dijeron ‘chau, chau, adiós’. Él ya venía titubeando con los platos, con la comida. Ya le venían entregando el delantal negro, que es cuando dicen que estás en crisis en el reality, porque sí o sí estás con un pie afuera”.

Finalmente, el profesional completó la primicia señalando que “Bueno, ahora ya tiene los dos pies afuera. Porque el que se fue es otro hombre, por más que tiene toda la facha y es divino y es un galán. Pero dejó de cocinar y abandonó las cocinas de Masterchef… ¡el señor Diego Ramos!”. De esta manera, el reconocido actor se transformaría en la nueva baja del certamen culinario.