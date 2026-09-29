Filtraron un fuertísimo video de una periodista y ella salió aclarar la situación

La televisión argentina enfrenta un nuevo caso de manipulación digital que tiene como protagonista a una de sus figuras más reconocidas. Carolina Amoroso utilizó sus redes sociales para alertar a la audiencia sobre un video falso que circula en internet donde se utilizó inteligencia artificial para clonar su rostro y su tono de voz. La maniobra buscaba simular una transmisión real del canal TN para instalar una noticia completamente falsa relacionada con figuras del deporte y la política.

El contenido alterado mostraba a la conductora anunciando una información urgente que nunca existió. Ante la rápida difusión del material en distintas plataformas, la comunicadora decidió intervenir de manera directa para frenar el engaño. "Esto es FAKE. Son videos alterados con IA. Si lo ven en alguna otra cuenta, les ruego me avisen", escribió la periodista en su perfil oficial con la intención de rastrear el origen de la publicación.

El mecanismo utilizado responde a la tecnología conocida como deepfake, un sistema de edicion avanzada que copia los rasgos y la dicción de personas públicas. En el video apócrifo se atribuía a la presentadora una frase inventada: "Atención, noticia de último momento que ya se ha esparcido por toda la Argentina. El presidente Javier Milei apoyó a Lionel Scaloni y Lionel Messi en el lanzamiento de una plataforma creada en honor a Jorge Messi, quien falleció a principios de agosto". Nada de lo emitido en ese fragmento fue real ni contó con la participación de la conductora.

Este tipo de montajes suele utilizarse para montar plataformas fraudulentas que buscan captar el capital de los usuarios mediante falsas promesas financieras. Los delincuentes informáticos buscan aprovechar la credibilidad de los periodistas para generar confianza en las víctimas y concretar la estafa sin levantar sospechas. La modalidad ya afectó a otros integrantes del mismo canal, como ocurrió meses atrás con la imagen de Nelson Castro. Por el momento no se identificó a los responsables de la creación del archivo, motivo por el cual la periodista solicitó la colaboración de sus seguidores para reportar cualquier nueva aparición del video.