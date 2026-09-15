Filtraron un video íntimo de Enzo Fernández y Valu Cervantes en una piscina

Una grabación filtrada que muestra al futbolista Enzo Fernández y a su pareja Valentina Cervantes en el jardín privado de una vivienda desató una intensa controversia en plataformas digitales. La difusión del material ocurrió en simultáneo con la incorporación del jugador al Manchester City, club que abonó 145 millones de euros por su traspaso, la cifra más alta registrada por un deportista argentino, y tras ganar el clásico local al Manchester United en dupla con Erling Haaland.

En la secuencia compartida se observa a ambos vistiendo traje de baño cerca de una piscina. Fernández traslada a Cervantes en brazos caminando descalzo por la orilla, acción que provocó advertencias de los usuarios en internet al considerarlo un movimiento riesgoso. "Eso es peligroso, la está llevando a upa y si se llega a resbalar se pueden lastimar feo, es una imprudencia eso", indicaron diferentes comentarios tras la divulgación del contenido.

El foco de los señalamientos se centró en dos acciones específicas dentro del agua. La primera consistió en el salto conjunto a la piscina mientras la sostenía, y la segunda en la maniobra posterior, cuando el deportista la tomó de la cabeza para sumergirla durante breves segundos en el agua. Aunque para parte de la audiencia se trató de una broma o un juego de pocos momentos, diversos espectadores calificaron la conducta como "una clara dominación de uno sobre otro" e identificaron el episodio como "lleno de red flags".

La repercusión del hecho dividió las opiniones del público. Mientras un sector de los usuarios dedicó mensajes a ponderar el aspecto físico de ambos por igual, otros cibernautas expresaron cuestionamientos hacia el volante y dirigieron advertencias a Cervantes con la frase "amiga date cuenta" ante las actitudes registradas en el material audiovisual.