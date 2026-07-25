Un imponente operativo del Grupo GERAS y la UFI Genérica le puso fin a la fuga de Díaz Mazzacan (33), el hombre que permanecía prófugo acusado de participar en un cruento ataque a balazos contra dos hermanos en el interior de la Villa El Pino, en Chimbas.

La detención se concretó durante la tarde de este viernes tras un allanamiento en un departamento monoambiente ubicado en el Lateral de la Avenida de Circunvalación e Hipólito Yrigoyen, en Santa Lucía. Allí, el imputado se hallaba alquilando de manera clandestina para eludir a la Justicia.

La emboscada

El sangriento episodio que desencadenó la causa judicial ocurrió la tarde del 27 de mayo de 2026, alrededor de las 17:30 hs.

Dos hermanos de 26 y 28 años regresaban a su vivienda en la Villa El Pino cuando fueron emboscados por tres sujetos armados. Sin mediar demasiadas palabras, los atacantes abrieron fuego a corta distancia:

El hermano mayor (28), recibió un impacto en el abdomen (orificio de entrada sin salida). El menor (26) fue alcanzado por un proyectil en la espalda (orificio de entrada sin salida).

Ambas víctimas quedaron tendidas en el lugar mientras los agresores escapaban. Trasladados de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, debieron ingresar inmediatamente al quirófano para intervenciones complejas que les salvaron la vida.

Investigación y los dos detenidos

Las tareas de inteligencia coordinadas por la UFI Genérica bajo la carátula de "Lesiones Graves por Uso de Arma de Fuego" permitieron identificar rápidamente a los sospechosos, todos vecinos de la misma zona.

El pasado 17 de julio, efectivos policiales irrumpieron en el Asentamiento Santa Bárbara (Capital) y lograron la captura del sospechoso de apellido Rodríguez.

El prófugo en Santa Lucía: Con la detención de Díaz Mazzacan este viernes en Santa Lucía, la causa suma a sus principales implicados tras las rejas.

Díaz Mazzacan quedó alojado en las celdas de la Comisaría 5ta a la espera de la audiencia de formalización, donde el fiscal del caso le imputará formalmente los cargos y solicitará la prisión preventiva.

