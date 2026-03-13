Fin de la fuga para el narco Sebastián Marset: capturado en Bolivia

La Policía boliviana logró la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset durante la madrugada de este viernes en el barrio Las Palmas, ubicado en Santa Cruz de la Sierra. El despliegue policial inició a las 2:30 horas con la participación coordinada de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales.

A las 8:30 horas, el Ministerio de Gobierno dispuso el traslado de 200 agentes de élite desde El Alto para reforzar el resguardo en la zona de la detención. Durante la intervención en una vivienda de color blanco, las autoridades custodiaron a cuatro personas enmanilladas que presuntamente formaban parte de su equipo de seguridad personal.

Marset es identificado como el líder de una red internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero que opera entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa. El delincuente uruguayo era considerado uno de los criminales más buscados de Sudamérica y ya había logrado escapar de un operativo policial en Santa Cruz durante el año 2023.

En aquel periodo, el prófugo mantenía una vida pública ocultando su verdadera identidad bajo las facetas de productor de espectáculos, dueño de un taller y jugador de fútbol profesional en Paraguay y Bolivia. Finalmente, la detención previa de su esposa resultó ser el elemento de presión clave que lo acorraló hasta su captura definitiva.