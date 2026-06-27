Fin de semana con arte, fútbol y artesanías en la agenda cultural de Capital

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan renueva su propuesta cultural para recibir el fin de semana con actividades recreativas y artísticas sin costo, orientadas tanto a los vecinos como a los turistas que recorren la provincia. Las iniciativas, enmarcadas en el ciclo "Arte en la Ciudad", se distribuyen entre el sábado y el domingo en distintos puntos de la capital, con el objetivo de ofrecer alternativas de esparcimiento para todas las edades.

Una de las citas imperdibles es la exposición escultórica "Vasija, hija de esta tierra", que atraviesa su última semana de permanencia en el Centro Cultural Estación San Martín. La muestra, realizada por la Agrupación Tierra Nuestra, presenta piezas en cerámica que narran relatos profundos vinculados a la identidad y las raíces culturales de la región. El público podrá visitarla de lunes a sábado, en el horario de 9 a 13:30 y de 15:30 a 20:30, hasta el viernes 3 de julio, con entrada libre y gratuita.

Para el sábado 27 de junio, la propuesta se traslada a la Plaza Hipólito Yrigoyen, conocida como Plaza de la Joroba, en la intersección de calle 9 de Julio y Mendoza. Allí se desarrollará la tercera y última edición del Encuentro de Intercambio de Figuritas, una jornada pensada para vivir la previa del partido de Argentina en el Mundial 2026. Entre las 16 y las 19, los asistentes podrán disfrutar de música, actividades deportivas y sorteos, y se recomienda concurrir con la camiseta albiceleste o algún distintivo celeste y blanco para alentar a la Selección en un clima de comunidad y pasión futbolera.

El domingo 28 de junio, en tanto, el Centro Cultural Estación San Martín volverá a ser el escenario principal con una nueva edición de Plaza & Arte. El tradicional circuito de artesanos y manualistas locales expondrá sus creaciones únicas en un ambiente familiar, invitando al público a recorrer los puestos y apoyar el talento de la economía creativa sanjuanina. La actividad se extenderá de 16 a 20, también con ingreso completamente gratuito.

Para conocer más detalles sobre estas propuestas y descubrir el resto de la oferta turística, educativa y cultural de la Capital, se sugiere seguir las redes sociales oficiales del municipio o ingresar al sitio web https://municipiosanjuan.gob.ar/.