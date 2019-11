Fin de semana con carreras en Palermo, San Isidro, La Plata y Tandil

Un fin de semana muy movido en materia de turf con carreras mañana en el hipódromo de Palermo, el sábado en San Isidro y el domingo en La Plata y Tandil, muestra la recuperación de la actividad hípica en el interior de la provincia de Buenos Aires.



Mañana Palermo anuncia 16 carreras y la más importante es el Hándicap Ráfaga, una prueba de 2.000 metros para yeguas de 4 años y más edad que se correrá en el décimo tercer turno con el horario de 19.30.



Hay 5 yeguas anotadas que van por un premio de 325.000 pesos. Ellas son Leca Maleca, Blue's Melodie, Star Austral, Royale Start y Joy Revolucionaria, una favorita que será montada por el jockey uruguayo Pablo Gustavo Falero.



El sábado, en San Isidro, hay otras 16 carreras con un horario de apertura de 14 y de cierre a las 21.05. En el décimo turno se correrá el Clásico Melgarejo sobre 1.400 metros para yeguas de 3 años y más edad con un premio de 330.000 pesos.



Las protagonistas son Framea, Lucy May, Carta de Amor, Puré Sexología, At The Mail y Doña Zas. Framea es la indicada y será corrida por el jinete William Pereyra.



En el undécimo turno, a las 18.35, se largará el Clásico Urbano de Iriondo sobre 1.400 metros para caballos de 3 años y más edad con un premio de 330.000 pesos.



Hay 11 anotados y el que sobresale es Olimpic Dreams, un hijo de Most Improved que está en manos del entrenador Lucas Gaitán.



El domingo la actividad se muda al hipódromo de La Plata. Se anuncian 14 carreras comunes sin ningún clásico ni hándicap. La prueba mejor paga, la más rentada es el Premio Lady Angela sobre 1.500 metros para potrancas que no hayan ganado.



Hay 12 anotadas y Esperada Stripes, una hija de Equal Stripes, es la favorita. Llevará en su silla al jinete Juan Cruz Rivarola.



A las 14.10 comenzará la reunión en el hipódromo de Tandil. Están programadas 7 carreras comunes y el Clásico Clausura, una prueba sobre 1.300 metros de arena para caballos de 3 años y más edad con un premio de 80.000 pesos para el ganador.



Los anotados son Tie De Nueve, Spending Limit, Interpretando a Chuck, Che Zorro, Gol Plus, Bombón Rob, Bountiful, Marco Run, Julian Ostavio, Potro Ramiro y Mapuche Storm.



Como favorito surge Tie de Nueve, un hijo de Grand Reward que viene de entrar segundo en esta pista. Su jockey es Juan Carlos Dietra hijo.