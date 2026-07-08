San Juan se prepara para un fin de semana largo con cambios en el funcionamiento de distintos servicios por el feriado nacional del Día de la Independencia, que se conmemora este jueves 9 de julio, y el viernes 10, declarado día no laborable con fines turísticos. La actividad normal se retomará el lunes 13 de julio, mientras que el sábado y el domingo se desarrollarán sin modificaciones respecto del esquema habitual.

Uno de los principales cambios será en la administración pública provincial, que permanecerá sin atención al público durante el jueves y el viernes. La actividad en las dependencias oficiales volverá recién el lunes.

Los bancos también permanecerán cerrados durante ambas jornadas. Sin embargo, los clientes podrán realizar operaciones a través de cajeros automáticos, aplicaciones móviles y home banking. La atención presencial se reanudará el próximo lunes.

En cuanto al comercio, desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informaron que los locales permanecerán cerrados el jueves 9 por tratarse de un feriado nacional. En cambio, el viernes 10 abrirán con normalidad.

Los supermercados, el shopping y los locales gastronómicos mantendrán su funcionamiento habitual durante los cuatro días, por lo que los consumidores podrán realizar compras y acceder a estos servicios sin cambios.

Cómo funcionarán los servicios en Capital

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó el esquema de funcionamiento previsto para el jueves 9 y el viernes 10 de julio.