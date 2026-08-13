Fin de semana largo en San Juan con frío y lluvias esporádicas para el lunes

El fin de semana largo tendrá en San Juan un escenario distinto al habitual para agosto, con mañanas frías, tardes que podrían ser templadas y humedad. Martín Villafañe, encargado del Servicio Meteorológico de San Juan, explicó cómo continuará el tiempo y advirtió que el lunes tendrá la mayor probabilidad de lluvias.

“Durante los próximos días vamos a tener cielos parcialmente cubiertos, nubosidad alta, mañanas frías y algunas tardes templadas. No vamos a contar con el sol pleno característico de esta época en San Juan”, señaló en Te lo tengo que decir, programa de GRUPO HUARPE.

Villafañe remarcó que las condiciones no anticipan heladas tardías en la provincia. “Temperaturas bajo cero se descartan por el momento. La atmósfera está cargada de humedad y eso hace que no tengamos heladas tardías”, afirmó.

“La atmósfera sigue convulsionada por el aporte de humedad desde el Pacífico, producto de este fenómeno del Niño. Esa humedad se encuentra con frentes fríos provenientes de sectores antárticos y genera estas precipitaciones”, indicó.

Más precipitaciones de lo habitual

Villafañe también se refirió al aguacero registrado el miércoles. “Se está cumpliendo con lo establecido por el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico, que anunciaba anomalías en las precipitaciones para San Juan durante agosto, septiembre y octubre”, sostuvo.

“Creo que vamos a superar holgadamente ese valor por el efecto que tenemos en el Pacífico, que nos está inyectando permanentemente humedad en la atmósfera”, explicó.

Cómo será el lunes

Para el lunes, el pronóstico mantiene la posibilidad de lluvias en distintos sectores de la provincia y en el Valle de San Juan. “No van a ser de gran intensidad ni aguaceros, sino lluvias intermitentes y esporádicas”, señaló Villafañe.

Según detalló, la lluvia podría presentarse de manera irregular. “Puede llover en algunos lugares y en otros no, un poco en este sector y más en otro, pero la posibilidad de precipitaciones estará presente durante todo el lunes”, concluyó.