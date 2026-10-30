La venta de Mandarina al Grupo Octubre abrió interrogantes sobre el futuro de LAM y SQP, dos de los principales programas de la productora.

En medio de las versiones, Ángel de Brito habló sobre su futuro y confirmó que recibió propuestas de distintos canales. El conductor se encuentra de vacaciones y aseguró que analizará las alternativas cuando regrese.

“Nadie me creía cuando yo dije que se venía un fin de ciclo. La verdad es que tengo propuestas de todos los canales, cuando vuelva los voy a escuchar a todos”, afirmó De Brito en diálogo con Fernanda Iglesias para Puro Show.

Uno de los rumores que tomó fuerza indica que Telefe estaría interesado en sumar a Ángel de Brito y Yanina Latorre a su programación. La conductora de SQP evitó dar detalles, aunque reconoció que recibió varios llamados.

LAM y SQP son dos de los principales programas de América. Si ambos dejaran la señal, la decisión podría impactar en la programación y en la estructura del canal.

En los próximos días se realizarían reuniones para definir la grilla de 2027. Allí también se evaluaría cómo continuar en caso de que alguno de los programas sea dado de baja.