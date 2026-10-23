La Copa Libertadores 2026 ya tiene a sus dos finalistas. Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentarán el próximo sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, para definir al nuevo campeón de América. Ambos equipos consiguieron su clasificación mediante definiciones por penales y buscarán quedarse con el trofeo más importante del fútbol sudamericano.

El conjunto argentino logró su pase a la final después de eliminar a Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Tras una serie disputada, Estudiantes consiguió imponerse desde los doce pasos y aseguró su presencia en la definición continental.

Por su parte, Palmeiras dejó en el camino a Fluminense, también mediante una tanda de penales. De esta manera, el equipo brasileño volverá a disputar una final de la Libertadores y buscará sumar una nueva estrella internacional.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2026

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) estableció que la final se disputará el sábado 28 de noviembre de 2026 en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Los principales datos del encuentro son:

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

Finalistas: Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

Estadio: Centenario.

Ciudad: Montevideo, Uruguay.

Horario: pendiente de confirmación oficial.

Formato: partido único.

La definición se desarrollará a partido único y, en caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario. Si persiste el empate, el campeón se definirá mediante penales.

Estudiantes buscará su quinta Copa Libertadores

El equipo platense afrontará una nueva oportunidad de conquistar América. Estudiantes ganó cuatro veces la Copa Libertadores, en 1968, 1969, 1970 y 2009, por lo que buscará alcanzar su quinta consagración.

Palmeiras, en tanto, cuenta con tres títulos continentales, obtenidos en 1999, 2020 y 2021. El conjunto brasileño intentará conquistar su cuarta Libertadores e igualar la cantidad de trofeos del equipo argentino.

El estadio Centenario volverá a ser escenario de una final continental, como ocurrió en 2021, cuando Palmeiras derrotó 2-1 a Flamengo y se consagró campeón.

Dónde ver la final de la Copa Libertadores 2026

La final entre Estudiantes y Palmeiras podrá seguirse en Argentina a través de las señales y plataformas que cuentan con derechos de transmisión del torneo. La programación específica y el horario del encuentro deberán confirmarse oficialmente.

Con los protagonistas definidos, Montevideo se prepara para recibir a miles de hinchas argentinos y brasileños en una nueva edición de la final por la Gloria Eterna.