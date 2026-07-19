Después de más de un mes de competencia, 104 partidos y la participación récord de 48 selecciones, el Mundial 2026 llegará este domingo a su desenlace con la final entre Argentina y España en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey. Pero antes de que comience el partido, la FIFA presentará un espectáculo inédito para cerrar la edición más grande en la historia de la Copa del Mundo.

La ceremonia de clausura comenzará a las 14:30 (hora de Argentina), es decir, 90 minutos antes del inicio del encuentro, previsto para las 16:00.

Según informó la FIFA, el evento fue desarrollado junto al estudio creativo Balich Wonder Studio, responsable también de las ceremonias de apertura del torneo. El objetivo será reflejar la diversidad cultural de un Mundial que, por primera vez, tuvo como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

Un desfile de estrellas internacionales

El número principal de la ceremonia estará a cargo del cantante Post Malone, quien encabezará el espectáculo previo al partido.

Además, la FIFA confirmó la participación de Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y el popular streamer IShowSpeed. Entre los invitados especiales también estará el actor Tom Cruise, aunque la organización no reveló cuál será su participación durante el evento.

Otro de los momentos destacados será la interpretación del himno de Estados Unidos por parte de Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

La decisión representa un hecho inédito en la historia de los Mundiales. Por primera vez, durante la ceremonia de una final se interpretará el himno del país anfitrión sin que su selección dispute el partido decisivo. Luego se entonarán los himnos nacionales de Argentina y España, como establece el protocolo habitual para los finalistas.

El primer show de medio tiempo de un Mundial

La gran innovación de esta final será el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de la Copa del Mundo, inspirado en el tradicional show del Super Bowl.

A diferencia del evento de la NFL, el descanso no se extenderá durante media hora. La FIFA confirmó que el espectáculo tendrá una duración de 11 minutos, mientras que el entretiempo completo será de 17 minutos, apenas dos minutos más que lo habitual, tiempo que incluirá el armado y desarmado del escenario.

La producción artística estará dirigida por Chris Martin, líder de Coldplay, y contará con la participación de un elenco de figuras internacionales integrado por:

Justin Bieber.

Madonna.

Shakira.

BTS.

Gustavo Dudamel.

Burna Boy.

PS22 Chorus.

Coldplay.

Plaza Sésamo.

Los Muppets.

Con una ceremonia renovada, artistas de primer nivel y un histórico show de medio tiempo, la FIFA buscará que la final entre Argentina y España no solo defina al nuevo campeón del mundo, sino que también quede marcada como uno de los espectáculos más ambiciosos que haya tenido una Copa del Mundo.