La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no solo dejó tristeza entre los hinchas. En cuestión de horas, las redes sociales comenzaron a multiplicar todo tipo de teorías conspirativas que intentaron explicar el 1-0 en favor de la Roja con supuestas maniobras externas, decisiones políticas y presiones de la FIFA.

Aunque ninguna de estas versiones cuenta con pruebas que las respalden, miles de usuarios compartieron publicaciones en X, TikTok, Facebook e Instagram alimentando distintas hipótesis sobre lo ocurrido en el MetLife Stadium.

Entre las teorías más difundidas aparecieron:

La supuesta existencia de un acuerdo entre la FIFA y los organizadores para impedir el bicampeonato argentino. La versión de que el árbitro favoreció deliberadamente a España durante el encuentro. La hipótesis de que el partido estuvo condicionado por la bandera de Malvinas exhibida por jugadores argentinos en la semifinal frente a Inglaterra. Publicaciones que aseguraban, sin evidencias, que algunos futbolistas argentinos no jugaron al máximo nivel por presiones externas. Mensajes que vinculaban el resultado con intereses comerciales y televisivos para favorecer a la Selección de España.

Mientras esas publicaciones ganaban repercusión, también aparecieron voces que pidieron prudencia y remarcaron que ninguna de esas afirmaciones fue respaldada por pruebas. Especialistas en desinformación señalaron que este tipo de contenidos suele multiplicarse después de eventos deportivos de gran impacto emocional y encuentran un terreno fértil en las redes sociales.

Incluso Lionel Scaloni hizo referencia al tema al destacar que el equipo debía aceptar el resultado deportivo y mirar hacia adelante, mientras el debate continuó creciendo en las plataformas digitales.