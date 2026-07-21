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Deportes > Polémica

Final del Mundial: las cinco teorías conspirativas sobre la derrota de la Argentina

Tras el subcampeonato en el Mundial 2026, las redes sociales se llenaron de versiones sin pruebas que buscaron explicar la derrota ante España.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Las redes sociales se inundaron de teorías sin pruebas tras la derrota de la Selección Argentina.

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no solo dejó tristeza entre los hinchas. En cuestión de horas, las redes sociales comenzaron a multiplicar todo tipo de teorías conspirativas que intentaron explicar el 1-0 en favor de la Roja con supuestas maniobras externas, decisiones políticas y presiones de la FIFA.

Aunque ninguna de estas versiones cuenta con pruebas que las respalden, miles de usuarios compartieron publicaciones en X, TikTok, Facebook e Instagram alimentando distintas hipótesis sobre lo ocurrido en el MetLife Stadium.

Entre las teorías más difundidas aparecieron:

  1. La supuesta existencia de un acuerdo entre la FIFA y los organizadores para impedir el bicampeonato argentino.
  2. La versión de que el árbitro favoreció deliberadamente a España durante el encuentro.
  3. La hipótesis de que el partido estuvo condicionado por la bandera de Malvinas exhibida por jugadores argentinos en la semifinal frente a Inglaterra.
  4. Publicaciones que aseguraban, sin evidencias, que algunos futbolistas argentinos no jugaron al máximo nivel por presiones externas.
  5. Mensajes que vinculaban el resultado con intereses comerciales y televisivos para favorecer a la Selección de España.

Mientras esas publicaciones ganaban repercusión, también aparecieron voces que pidieron prudencia y remarcaron que ninguna de esas afirmaciones fue respaldada por pruebas. Especialistas en desinformación señalaron que este tipo de contenidos suele multiplicarse después de eventos deportivos de gran impacto emocional y encuentran un terreno fértil en las redes sociales.

Incluso Lionel Scaloni hizo referencia al tema al destacar que el equipo debía aceptar el resultado deportivo y mirar hacia adelante, mientras el debate continuó creciendo en las plataformas digitales.

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