A. A. Díaz Silva, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en San Juan, fue encontrada este lunes 23 de noviembre, según informó el programa provincial San Juan Te Busca, organismo encargado de difundir las búsquedas de personas extraviadas.

La joven se encontraba desaparecida desde el pasado 17 de noviembre. Su búsqueda se había extendido durante una semana hasta que las autoridades confirmaron que había sido localizada.

La información fue difundida oficialmente a través de un comunicado del programa provincial, en el que se consignó el lunes 23 como fecha del hallazgo.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrada ni sobre el lugar donde fue localizada.