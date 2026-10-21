FinEs II, el plan para terminar el secundario: cómo, dónde y cuándo inscribirse

La convocatoria está dirigida a personas de 22 años en adelante que tienen aprobado el Ciclo Básico correspondiente a la normativa educativa bajo la cual cursaron y que buscan terminar la Secundaria.

El Ministerio de Educación informó que se habilita una inscripción para completar los cupos disponibles del Plan FinEs II en distintos departamentos de San Juan. La convocatoria está dirigida a personas de 22 años en adelante que ya tienen aprobado el Ciclo Básico correspondiente a la normativa educativa bajo la cual cursaron y que aspiran a finalizar el secundario.

La inscripción se realizará de manera presencial en los establecimientos que figuran en la convocatoria, de acuerdo con la siguiente distribución por departamento y hasta completar los cupos disponibles en cada uno:

Rivadavia: CENS Rivadavia (Centenario 755 Sur)

Rawson: CENS 239 (Saturnino Sarassa 1.425 Oeste)

Chimbas: CENS Zona Oeste (Benavidez 4.771 Oeste) y CENS Los Tamarindos (Neuquén s/n B° Los Tamarindos)

Albardón: CENS 249 César Guerrero (Belgrano 1950 V° San Martín)

Capital: CENS 74 Juan Vucetich (Alberdi 175 Este)

Santa Lucía: CENS 174 (Vieytes y Fray Mamerto Esquiú)

Pocito: CENS Pocito (Furque y Picón)

25 de Mayo: CENS Oscar H. Otiñano (25 de Mayo s/n entre Mitre y Belgrano)

Las personas interesadas podrán acercarse al establecimiento correspondiente a su departamento para realizar la inscripción los días 21 y 22 de octubre, de 20 a 22.

Deberán presentar una copia del Libro Matriz, solicitada en la escuela de origen, además de concurrir con fotocopia de DNI, partida de nacimiento y constancia de CUIL.