El crecimiento de la minería en San Juan no solo está transformando la demanda de técnicos y equipos; también empieza a exigir una nueva mirada sobre la sustentabilidad en las operaciones diarias. En ese marco, la empresa de servicios Finning CAT presentó este lunes un sistema de viandas con envases reutilizables, junto a la firma On Nutrive, con el objetivo de reemplazar los descartables de un solo uso y sentar un precedente para el resto del sector.

"El objetivo principal es reducir la cantidad de residuos plásticos generados de manera anual. Estimamos que vamos a estar evitando más de 10.000 kg al año", explicó a DIARIO HUARPE Diana González, supervisora de servicios generales de Finning Argentina.

La empresa ya implementó la metodología en su sucursal de Salta, siendo pionera en el sistema, y ahora busca replicarlo en San Juan con alrededor de 45 a 50 operarios que consumen viandas a diario.

Cómo funciona el sistema

La mecánica del recambio es simple, pero requiere un compromiso de ambas partes. Marcela Robledo, propietaria de On Nutrive, detalló el proceso a este medio: "En la planta, en vez de usar el descartable, colocamos las viandas en los envases, llega acá y cada uno de los comensales tiene que emplatar. Al día siguiente, cuando traemos las otras viandas, retiramos los anteriores, ellos acá tienen que hacer una pequeña limpieza y nosotros en la planta hacemos la sanitización y dejamos el envase impecable para volver a usarlo".

"Sabemos que con esta iniciativa podemos llegar a evitar el uso de descartables en alrededor de 12.000 bandejas anuales", señaló Robledo.

La proveedora de estos envases, que cuenta con una capacidad de 1.000 unidades mensuales, asegura que cada bandeja puede tener hasta 200 usos, lo que multiplica el ahorro de plástico.

El respaldo provincial

Desde el Gobierno provincial acompañaron la presentación y destacaron el ejemplo que representa para la industria minera. Santiago Ceballos, subsecretario de Residuos Sólidos Urbanos de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, explicó a DIARIO HUARPE el valor de esta metodología: "Es una bandeja reciclable que tiene unos 200 usos de cada una y que se controla por un QR de manera de llevar la trazabilidad de estos recipientes".

El funcionario hizo hincapié en la importancia de que estas medidas se tomen desde la raíz, sobre todo pensando en el futuro de la actividad. "Es un ejemplo claro de que se puede, de que hay una producción minera muy importante en San Juan y que se viene y que va a crecer en los próximos años. Necesitamos que desde raíz se tomen estas iniciativas ambientales que hacen que se pueda reducir el impacto de cada una de las empresas", afirmó Ceballos.

Un ejemplo para el sector

Para las empresas que se preparan para la expansión del cobre, la gestión de residuos, la logística y la alimentación de sus trabajadores dejarán de ser un tema menor para convertirse en un requisito de sustentabilidad. La experiencia de Finning y On Nutrive demuestra que el cambio es posible y que puede empezar por lo cotidiano.

"Nos encantaría poder ir avanzando con otras empresas. Este es un primer paso en este compromiso que tenemos con el medio ambiente, porque creo que va muy de la mano de lo que es la comida saludable", concluyó Robledo.