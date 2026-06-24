FinningCat presentó los nuevos manipuladores telescópicos de tecnología de punta

FinningCat Argentina presentó oficialmente los nuevos manipuladores telescópicos CAT TH1055 y TH1255 durante un evento realizado en su sede logística de Panamericana, en la localidad bonaerense de Pacheco. La actividad reunió a clientes, proveedores y referentes de distintas industrias para conocer de cerca el desempeño de los equipos en escenarios de trabajo similares a los que enfrentan diariamente.

La incorporación de estos modelos amplía la oferta de soluciones de la compañía en el mercado local. Los nuevos equipos fueron desarrollados para tareas de elevación y manipulación de materiales, con aplicaciones en sectores como minería, construcción, oil & gas, agro e industria.

La jornada incluyó una presentación institucional y técnica, además de demostraciones dinámicas en vivo que permitieron observar las prestaciones de los manipuladores telescópicos. Los asistentes pudieron evaluar aspectos vinculados a la movilidad, la versatilidad, la productividad y la eficiencia operativa de las unidades, además de intercambiar consultas con especialistas técnicos y representantes comerciales de la empresa.

Durante el lanzamiento, el gerente de Industria, Equipos y Construcción de Finning Argentina, Mariano Ganduglia, destacó la importancia estratégica de esta incorporación al portafolio de la compañía. “Con este lanzamiento fortalecemos nuestro posicionamiento como empresa de soluciones integrales para distintos sectores productivos”, señaló.

El ejecutivo también remarcó el alcance de la propuesta de la firma y explicó que “nuestra propuesta de valor combina la disponibilidad de equipos CAT con soporte al producto, tecnología, servicios, alternativas de rental y herramientas de financiamiento, acompañando las necesidades operativas de cada uno de nuestros clientes”.

Los modelos TH1055 y TH1255 fueron presentados como alternativas pensadas para operaciones que demandan capacidad de carga, alcance y adaptabilidad en diferentes entornos de trabajo. Durante las pruebas realizadas en el evento se exhibieron maniobras de movimiento y elevación de materiales, con foco en la eficiencia de las operaciones y en la reducción de riesgos asociados a este tipo de tareas.

La compañía informó además que los nuevos manipuladores telescópicos ya se encuentran disponibles y pueden conocerse en las distintas sucursales que Finning posee en el país.

Finning Argentina es representante de Caterpillar y ofrece soluciones para diversos sectores productivos mediante la combinación de equipos, soporte técnico, servicios, tecnología, alquiler y opciones de financiamiento. La empresa cuenta con presencia en distintas regiones del país y emplea a más de 700 colaboradores.