Finocchiaro dijo que si fuera por Kicillof, se "crearía la categoría de narcotributista"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación, y candidato a intendente de La Matanza por Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro, dijo que si el candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, volviera a ser ministro de Economía "crearía una categoría que sería el narcotributista", porque "ideológicamente" él cree eso. En diálogo con Radio Nacional, Finocchiaro se refirió a las declaraciones del economista, que había dicho que "con la pérdida de empleo, hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo". "No lo dijo para salir del apuro o porque se equivocó, lo dijo porque ideológicamente cree eso", sostuvo el funcionario. Y agregó: "Yo creo que si volviera a ser ministro de Economía crearía una categoría (fiscal) más que sería la de narcotributista" Entonces lo diferenció con su propia postura. "Creo que muchas personas que en este momento lo están pasando mal y están haciendo lo imposible para subsistir honradamente", señaló Finocchiaro. En otro tramo de la entrevista habló de La Matanza, el distrito por el que se postula. "Yo vengo de una familia que estuvo en ese lugar, a mi la pobreza no me la van a contar, no la leí en un libro la pobreza, la viví. Y La Matanza hace 40 años estuvo mejor que ahora, después de 36 años de gobiernos peronistas que hicieron de la pobreza una forma de gobernar para poder mantenerse", apuntó. El funcionario dijo que "a la gente hace 36 años que se la sumerge a propósito en la pobreza", y resaltó el programa oficial de "El Estado en mi Barrio" porque busca ayudar a quien "no sabe que puede tener un DNI, o que el plan social lo puede cobrar él y no el puntero, como antes". Finocchiaro contó que en ese momento estaba dirigiéndose a La Matanza, que "hoy tiene 15 barrios bajo el agua", acotó. Y sentenció: "Cuando el agua baje va a ir (la intendenta local) Verónica Magario y va a llevar con camiones con colchones, y la gente va a estar muy agradecida porque perdió todo lo que tenía. ¿Pero sabés que con esa plata le podrían haber canalizado los arroyos para que no se inunde más?". Finalmente, habló de las propuestas que cada día da a conocer el presidente Mauricio Macri de cara a su próximo gobierno, en caso de ser reelecto. "No las hace porque queremos ganar las elecciones, sino porque creemos que hay que hacerlas después de 3 años y medio de esfuerzo, en especial de la clase media", dijo. Para el ministro "comienza una nueva etapa que se puede dar por el inmenso sacrificio que se hizo antes", y agregó que no hay que pensar que siempre "se piensa especulativamente ni electoralmente", sino para hacer "lo que está bien". "Nuestro gobierno es decente, dice la verdad y obra en consecuencia", concluyó.