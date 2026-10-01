Fio Giménez intentó calmar y Melody Luz dijo: "La espero en la esquina si quiere"

Fio Giménez intentó calmar la polémica y Melody Luz redobló la apuesta en un cruce mediático que no para de sumar capítulos en el espectáculo argentino. El enfrentamiento se inició cuando la bailarina contó en un programa que el mediático le había escrito durante un impase de la pareja. La respuesta de la actual pareja de Caniggia fue brutal y cargada de rabia, ninguneando por completo las intenciones de paz que intentaron hacer llegar de forma directa.

Fio Giménez aseguró que intentó frenar las repercusiones con un mensaje privado a la otra parte. Le escribió para pedirle disculpas y aclararle que su comportamiento había sido impecable. Le ofreció mostrar los textos de las conversaciones para dejar en claro que siempre puso un freno. La respuesta que recibió no fue para nada amistosa, ya que la tildaron de mosquita muerta y le cuestionaron su actitud pública de exponer temas privados ante las cámaras.

Melody Luz no aceptó ningún tipo de pedido de perdón y apuntó directamente contra la expareja de Cachete Sierra. Aseguró que la buscaron y que no tiene problemas en cruzar los límites mediáticos para defenderse. Durante una entrevista en Bondi y posteriores declaraciones ante las cámaras, lanzó frases desgarradoras contra su colega. "Con Cachete yo ya había compartido lo que tenía que compartir, así que no me importaba seguir compartiendo más. Ponele que yo tuve algo con Cachete. Lo que yo no sabía era que Alex le había mandado un mensaje, me parece que es una desubicada y una mosquita muerta", soltó sin vueltas.

En ese sentido, la bailarina continuó atacando sin piedad a su contrincante y subió la apuesta al sugerir un encuentro directo para solucionar las diferencias. "Nos podemos encontrar en cualquier lugar, que no hace falta que sea al ring, y no me hace falta tocarla porque con las palabras bastante arrastrada la estoy dejando", expresó enojada. Además, arremetió contra la historia amorosa pasada de la mediática e ironizó con su comportamiento en las redes diciendo: "Y si no te sirve la correa te regalo un par de sesiones de terapia para soltar a tu ex. Pobre Cachete, al fin te dejó. Sos insoportable flaca, dejalo".

El nivel de agresividad continuó aumentando conforme pasaban las horas. Ante los cronistas, remarcó que las explicaciones llegaron tarde y de forma equivocada. "Me molesta que sea una mosquita muerta diciendo que me respeta. La que arrancó todo con el Párense de Manos fue ella, yo eso no lo consumo y me parece una bizarreada, yo la espero en la esquina si quiere", desafió la entrevistada. Incluso dejó flotando la posibilidad de conseguir información personal de forma irregular: "Tengo un par de famosos con los que no se tendría que haber metido que deben saber su dirección, así que a mí no me siga jodiendo porque tengo más y la estoy cuidando".

Por el lado opuesto, la acusada buscó despegarse de la agresión y dar su propia interpretación del conflicto. Explicó que su única intención al hablar del contacto con el hijo de Mariana Nannis fue responder con la verdad a una consulta del panel. "Le pregunté si le había hecho algo además de eso y me dijo que simplemente yo no le vibro y le parezco una mosquita muerta", detalló sobre el intento fallido de reconciliación por chat. Con la intención de despejar dudas sobre su perfil en los medios, concluyó asegurando que prefiere evitar estos escándalos porque se considera una persona bastante tranquila.