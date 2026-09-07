Franco Mastantuono se quedó sin entrenador en Fiorentina. El club italiano decidió despedir a Fabio Grosso después de un comienzo negativo en la Serie A, donde el equipo perdió sus tres primeros partidos.

La decisión se conoció después de la derrota 2-1 ante Torino, disputada el sábado en el Artemio Franchi. El conjunto de Florencia tampoco había podido sumar en las dos fechas anteriores y quedó en una situación complicada.

El comunicado de Fiorentina fue breve y confirmó que Grosso fue relevado de sus funciones como entrenador del primer equipo masculino.

Un arranque sin puntos

El inicio del campeonato fue complicado para la Viola. En la primera jornada, Fiorentina perdió 4-0 ante Roma. Luego cayó 3-0 como local frente a Frosinone, recientemente ascendido a la máxima categoría italiana.

La tercera derrota llegó ante Torino, que se impuso 2-1. De esta manera, el equipo recibió nueve goles y solamente convirtió uno durante las tres fechas disputadas.

Grosso había asumido tres meses antes para reemplazar a Paolo Vanoli, quien había conseguido la permanencia de Fiorentina en la Primera División durante la temporada anterior.

¿Qué pasará con Mastantuono?

La salida de Grosso también genera interrogantes alrededor de Mastantuono. El argentino fue titular en los tres partidos disputados por Fiorentina en la Serie A.

El mediocampista llegó al club para buscar continuidad y había contado con el respaldo del entrenador italiano. Ahora deberá adaptarse al nuevo escenario que se abre mientras la dirigencia trabaja en la elección de su reemplazante.

También Mateo Pellegrino, otro de los refuerzos del último mercado de pases, fue titular en los tres encuentros. Por ahora, Mastantuono deberá esperar para conocer quién será el próximo entrenador de Fiorentina y cuál será el lugar que tendrá dentro del nuevo ciclo.