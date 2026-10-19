El boom minero no solo mueve la economía de San Juan, también empieza a atraer a otros sectores que ven oportunidades en el desarrollo de los proyectos de cobre. Uno de ellos es el de la seguridad privada, donde empresas nacionales e internacionales ya manifestaron interés en desembarcar en la provincia.

Así lo confirmó a DIARIO HUARPE Carlos Ruiz, secretario de la Cámara de Empresas de Seguridad de San Juan. "Están llegando algunas empresas de nivel nacional e internacional, están interesadas, están preguntando, hay otras que ya están tramitando su habilitación acá en la provincia", señaló el dirigente empresarial.

Según explicó, el interés está directamente relacionado con las expectativas de expansión de la actividad minera, que podría incrementar la demanda de servicios de vigilancia y protección de instalaciones. "Hay muchas expectativas", sostuvo Ruiz.

El asociativismo como puerta de entrada

"Hay casos donde consultan la posibilidad de asociarse con empresas más pequeñas de San Juan", indicó Ruiz, respecto a las empresas de seguridad nacionales e internacionales que ya están preguntando como desembarcar en San Juan .

El dirigente consideró que esta alternativa podría ser beneficiosa para ambas partes, siempre que las condiciones sean equilibradas. "Sería un gran avance en la medida que se logre esa asociación o asociativismo que sea equilibrado", manifestó.

Las empresas de Buenos Aires que mostraron interés suelen tener estructuras mucho mayores. Según Ruiz, algunas cuentan con planteles de entre 3.000 y 4.000 empleados, una dimensión considerablemente superior a la de las prestadoras locales.

"Las empresas de San Juan en su gran mayoría son pymes, son chicas, pero con una UTE a veces un emprendimiento en alta montaña requiere, por ejemplo, disponer de 15 o 20 camionetas 4x4, y a través de una UTE las empresas pequeñas pueden lograrlo", explicó.

El desafío de las empresas locales

Actualmente, San Juan cuenta con aproximadamente 50 empresas de seguridad privada habilitadas, aunque solamente 14 forman parte de la Cámara. De ese universo, solo una firma local (Huarpe Seguridad) está trabajando de manera directa en la actividad minera, "con casi la totalidad de los proyectos a su cargo", explicó Ruiz.

Frente a este escenario, desde la Cámara consideran que el principal desafío será fortalecer la preparación del personal e incorporar nuevas herramientas tecnológicas. "Estamos apuntando justamente a la capacitación de las personas y también apuntando a las tecnologías, que es el soporte que también se va a requerir", señaló Ruiz.

El dirigente mencionó aplicaciones para conocer la ubicación del personal, verificar recorridos y realizar monitoreo en tiempo real, además del uso de cámaras, alarmas, sensores y drones. "Está en nosotros la mayor responsabilidad de prepararnos, de poner las empresas a punto, pese a que somos empresas chiquitas, pero capacitar a nuestro personal, ir realizando los manuales de procedimientos en determinadas actividades", expresó.

La competencia desleal

Más allá de las expectativas mineras, el sector enfrenta un problema estructural: el trabajo al margen de la ley. Según las estimaciones de Ruiz, en San Juan hay alrededor de 3.500 personas registradas y habilitadas para desempeñarse en tareas de vigilancia privada. Sin embargo, advirtió que debe haber un número similar trabajando sin la habilitación correspondiente.

"Hay mucha competencia desleal, donde debe haber un número similar trabajando al margen de la ley, sin la habilitación, sin los debidos controles, los seguros que corresponden, las capacitaciones que corresponden", afirmó. El dirigente valoró el esfuerzo de la División Control de Empresas Privadas de la Policía de San Juan, aunque reconoció las dificultades por la extensión territorial de la provincia.