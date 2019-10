Fiscal quedó "conforme" con la pena al "Clan Benítez" y, para la querella, fue un fallo "ejemplar"

La fiscal del juicio en el que se condenó al "Clan Benítez", Marina Lara, dijo hoy que quedó "conforme" con la decisión del tribunal porque "los hechos han sido aberrantes e inhumanos", mientras que la abogada de una de las víctimas destacó que el fallo fue "ejemplar" e "histórico" para la ciudad de Bahía Blanca.



"Estoy conforme con la pena impuesta porque está más que acorde a lo que se había pedido y se demostró toda la acusación y hechos que se le imputaron", aseguró la fiscal de Delitos Sexuales, Marina Lara, en referencia a los 48 años de cárcel para Fernando Benítez (27), y los 13 años para su hermano Gonzalo (26) y la madre de ambos, Nélida Esther Llanos (66).



Para la funcionaria judicial, los hechos que sufrieron Aldana García (18) y Andrea Santa Cruz (23) "han sido sumamente aberrantes e inhumanos" y afirmó que "no hay forma de calificar un comportamiento de estas características".



"De eso se ha hecho eco el Tribunal para, más allá de los delitos en sí, imponer una pena más alta", sostuvo la fiscal Lara.



En tanto, la abogada Viviana Lozano, representante de Aldana, destacó que fue "un fallo histórico al menos en Bahía Blanca para un hecho de violencia de género donde se probó prácticamente todo".



"Los tribunales reflejaron lo que dice la sociedad de 'no más violencia' y creo que es lo que plasma este fallo ejemplar que marca un antes y un después", expresó la letrada.



Lozano señaló que las víctimas no quisieron "tomar contacto con la prensa" porque ambas "tienen cicatrices en su rostro y su cuerpo que las van a acompañar por el resto de su vida y no es fácil".



"Están conmovidas porque son muchos años que finalmente le dieron a Benítez así que están agradecidas por el trabajo que se hizo", indicó la abogada.



Respecto al sufrimiento de las chicas, Lozano recordó que "en los momentos que él no estaba, ellas estaban atadas con cadenas y candados en la habitación que era trabada por Benítez y los que estaban en la casa eran la madre y el hermano".



"Ellas estaban desnutridas y deshidratadas y solo les daba una taza de agua para que compartieran. Estuvieron mas de un mes sin higienizarse, haciendo sus necesidades en un tarro de 20 litros con tierra, cuando le pedían a la madre ella decía 'arreglate y ponete un trapo'", precisó.



Por su parte, el abogado Gustavo Avellaneda, apoderado de Andrea, dijo que lo que vivió la joven fue un "calvario" y que ella fue encontrada "gracias a que Aldana pudo escapar".



"Los acusados no dijeron nada y es el gran bache que nos queda en esta historia porque tenemos que entender por qué alguien puede demostrar tanto odio hacia el género femenino o hacia una pareja", afirmó.



Por último, el letrado contó que la "conducta de Benítez se repitió por lo menos en cinco víctimas conocidas".



"Dos que defendimos nosotros, una que está en Paraguay y dos chicas más que ya declararon en Bahía Blanca", aseguró en ese sentido el abogado, quien añadió que el acusado "se ha comportado siempre de la misma forma, (a través) de la captación y seducción a través de las redes sociales y una vez que empezó la convivencia comenzó el horror para las víctimas que han sufrido daños físicos y psicológicos".