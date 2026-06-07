El rock argentino volvió a demostrar que no entiende de fronteras ni de distancias. En la ciudad de Cali, Colombia, Fito Páez dio inicio a su esperada gira internacional denominada "Sale el Sol" ante un estadio absolutamente colmado. Sin embargo, antes de que sonara el primer acorde de la noche, el reconocido músico rosarino protagonizó un momento de altísima carga emocional que conmovió a los asistentes y no tardó en volverse viral en las redes sociales de nuestro país.

Una dedicatoria desde el alma en suelo extranjero

Conmovido por la reciente muerte de Carlos "Indio" Solari, Páez decidió que el concierto que abría su tour por Latinoamérica estuviera enteramente dedicado al emblemático líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con el micrófono en la mano y frente a una multitud colombiana que escuchaba con absoluto respeto, el rosarino expresó unas palabras que despertaron una ovación inmediata.

"Le queremos dedicar este concierto a una persona muy querida de Argentina, al indio Solari y a toda su familia y a sus amigos. A la memoria del Indio este concierto", manifestó Páez visiblemente emocionado.

El público local respondió con un cerrado aplauso, transformando el inicio del espectáculo en un tributo histórico para uno de los artistas más influyentes y convocantes de la cultura popular y musical de la República Argentina.

Dos grandes de nuestra cultura

Aunque a lo largo de sus extensas carreras musicales construyeron trayectorias con estilos estéticos y poéticos diferentes, tanto Fito Páez como el Indio Solari se erigen como las dos figuras más gigantescas de la música de las últimas décadas en el país, cuyas obras marcaron a fuego a sucesivas generaciones.

Por este motivo, el reconocimiento realizado en Colombia no pasó para nada inadvertido. En medio del profundo dolor que atraviesa a los miles de seguidores ricoteros tras la partida del cantante, las palabras de Fito resonaron con fuerza como una muestra ejemplar de respeto, admiración mutua y compañerismo artístico. Tras el sentido homenaje, el show continuó con su repertorio habitual, pero la noche ya había quedado sellada por el recuerdo indeleble hacia una leyenda eterna.