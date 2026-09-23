Fito Páez reveló que se sacó siete dientes para salvarse de la colimba

Durante su reciente paso por el programa Otro Día Perdido, Fito Páez dejó a todos impactados al detallar la drástica decisión que tomó a sus 18 años con tal de eludir el servicio militar obligatorio. Ante la mirada atónita de Mario Pergolini, el musico rosarino rememoró la insólita estrategia médica a la que recurrió cuando era joven.

En su relato, el artista explicó que al principio asistió a dos chequeos oficiales y en ambos figuraba en condiciones óptimas. "Fui a dos revisaciones. En la primera, me dio apto. Dejé de comer dos semanas, volví e igual seguía bien", detalló al aire sobre sus primeros intentos fallidos para ser dado de baja.

Sin ganas de interrumpir sus inicios musicales ni sus proyectos personales, el compositor investigó distintas alternativas para conseguir un dictamen de deficiencia de aptitudes físicas. Fue así como descubrió que perder piezas dentales podía ser la clave definitiva para obtener la baja del servicio.

"Me habían contado que si te hacías el loco, tenían como descubrirte… Yo estaba empezando a tocar con Charly, descubriendo las dr…, las mujeres, no quería hacer la colimba", expresó el cantante para justificar la desesperada búsqueda que emprendió en aquel momento.

Su oportunidad llegó mediante un examen médico en la provincia de Entre Ríos, donde confirmó la exigencia necesaria respecto a la dentadura. "Entonces consigo, no me acuerdo cómo, una tercera revisión en Paraná y me dijo que te podía dar pérdida de la superficie masticatoria. Tenía que perder las ocho muelas, como ya no tenía una, me quedaban siete y fui a por ello", recordó Páez.

Para concretar el plan sin dar explicaciones, decidió acudir rápidamente a dos centros médicos de urgencia distintos en un lapso de 48 horas. "No te preguntaban nada, entonces me saqué cuatro en una y tres en otra. En 48 horas", afirmó sobre el impactante procedimiento al que se sometió.

El sufrimiento posterior fue inmediato debido a la falta de anestesia o analgesia adecuada. "Yo lloraba y sangraba un montón, no había remedio que calmara el dolor", continuó el músico sobre las secuelas de aquella intervención. Ante la crudeza del testimonio, Mario Pergolini no pudo ocultar su asombro y exclamó entre risas: "No podemos idolatrar un tipo así".

Finalmente, el esfuerzo extremo dio resultado frente a las autoridades militares. Cuando se presentó a la evaluación definitiva con la boca destrozada, el encargado de la inspección notó la maniobra pero decidió otorgarle la exención del servicio militar, despidiéndolo con un "Tomátelas, te lo merecés".