Flaco López habló de España y reveló su deseo de ser campeón con Argentina

José Manuel López atraviesa un gran momento en Palmeiras y sus actuaciones volvieron a colocarlo entre los futbolistas argentinos que buscan ganarse un lugar en las grandes convocatorias. El delantero, conocido como el Flaco López, habló sobre una imagen que lo movilizó especialmente. "Hay que mirar las cosas y aceptarlo. Eso me va a hacer mucho más fuerte", expuso.

El atacante reconoció que siguió con atención la premiación de España y confesó que necesitaba mirar ese momento. Para López, observar una consagración también representó una motivación para pensar en su propio futuro. "Cuando no conseguimos ganar, porque el fútbol es un deporte, aceptamos de la mejor forma. Entregamos todo dentro del campo y cuando no alcanza para ganar, lo aceptamos y seguimos de frente”, dijo.

Sus palabras dejaron en evidencia el deseo que mantiene de volver a estar presente en las grandes competencias y tener una nueva oportunidad para luchar por un título.

El sueño de regresar

López fue claro al referirse a sus aspiraciones. El delantero aseguró que quiere volver y tener la posibilidad de ganar nuevamente, una meta que considera uno de los principales motores de su carrera. "En el momento necesitaba mirarlo porque quiero volver nuevamente y conseguir ganarla. Pienso que es parte del sufrimiento. Hay que mirar las cosas y aceptarlo. Eso me va a hacer mucho más fuerte"

El presente que atraviesa en Palmeiras alimenta esa ilusión. El atacante se consolidó como una de las piezas importantes del equipo brasileño y busca sostener su nivel para continuar siendo tenido en cuenta.

La competencia por un lugar en la Selección Argentina es exigente y cuenta con numerosas figuras en ataque. Sin embargo, el buen rendimiento en el fútbol brasileño le permite al Flaco López mantenerse en la consideración.

Con su futuro inmediato centrado en Palmeiras, el delantero no oculta su ambición. La imagen de una premiación despertó nuevamente el deseo de volver a vivir una gran conquista.