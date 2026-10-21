La histórica victoria de Boca Juniors ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana quedó envuelta en una fuerte polémica. Este miércoles 21 de octubre, Flamengo denunció graves destrozos en el estadio Maracaná, donde se disputó el encuentro que terminó con la clasificación del Xeneize a la final del certamen continental.

A través de un comunicado oficial, el club brasileño informó que recibió un reporte del consorcio encargado de administrar el estadio, en el que se detallaron importantes daños materiales. Entre los sectores afectados se encuentran cientos de butacas, baños, bares, rampas de acceso y señalizaciones.

Las imágenes difundidas después del encuentro mostraron asientos arrancados, instalaciones sanitarias dañadas y distintos espacios del estadio vandalizados. La situación provocó el repudio de Flamengo, que cuestionó el comportamiento de una parte de los espectadores presentes durante el partido.

"Estos son actos de vandalismo cometidos por parte de los aficionados presentes", expresó la institución brasileña, que calificó lo ocurrido como un episodio "absolutamente inaceptable".

Los destrozos que encontraron en el Maracaná

Según el relevamiento preliminar de la administración del estadio, también se registraron daños en bebederos, inodoros, grifos, dispensadores de jabón y pasamanos. Las autoridades comenzaron a contabilizar los elementos afectados para establecer la magnitud de las pérdidas económicas.

Por el momento, no se determinó qué sectores de las tribunas concentraron los principales daños ni se identificó oficialmente a los responsables. En el encuentro estuvieron presentes hinchas de Boca y Vasco da Gama, aunque todavía no se pudo establecer a qué parcialidad pertenecen quienes protagonizaron los incidentes.

La situación generó especial preocupación debido a que el Maracaná debe recibir este jueves 22 de octubre el partido entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por las semifinales de la Copa Libertadores.

Con más de 70.000 entradas vendidas, la administración del estadio desplegó un operativo de emergencia para reparar las instalaciones afectadas. Los trabajos comenzaron durante la noche del martes y continuaron este miércoles, con el objetivo de garantizar que el escenario esté en condiciones para el próximo compromiso internacional.

Boca festejó su clasificación a la final de la Sudamericana

Los incidentes se conocieron después de una noche histórica para Boca, que derrotó 3-1 a Vasco da Gama en Río de Janeiro y consiguió avanzar a la final de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró revertir la desventaja de la ida y se impuso en territorio brasileño con goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes.

Sin embargo, mientras el conjunto argentino celebraba su clasificación, la administración del Maracaná comenzó a evaluar las consecuencias de los destrozos registrados durante la jornada.

Ahora, además de avanzar con las reparaciones, las autoridades deberán determinar el costo de los daños y establecer las responsabilidades por los hechos ocurridos en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol sudamericano.