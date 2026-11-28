El flan de vainilla es uno de los postres clásicos que nunca pasan de moda. Cremoso, dulce y acompañado de caramelo, es una alternativa ideal para disfrutar en familia. Además, existe una manera sencilla de prepararlo en casa sin necesidad de encender el horno.

La receta utiliza ingredientes fáciles de conseguir y tiene un paso clave: incorporar gelatina sin sabor para lograr que la preparación tome consistencia durante el enfriamiento en la heladera.

Qué ingredientes se necesitan para hacer flan de vainilla

Para preparar un flan de tamaño mediano, de aproximadamente 20 centímetros de diámetro, se necesitan:

1 lata de leche condensada (387 gramos).

1 lata de leche evaporada (360 mililitros).

2 tazas de leche entera.

1 cucharada de esencia de vainilla.

28 gramos de gelatina sin sabor.

Media taza de agua fría.

Para preparar el caramelo:

3/4 de taza de azúcar.

3 cucharadas de agua.

Cómo preparar el flan casero paso a paso

El primer paso consiste en preparar el caramelo. Para eso, hay que colocar el azúcar y el agua en una olla pequeña a fuego medio. Cuando la mezcla tome un color dorado, se debe retirar del fuego y distribuir cuidadosamente en la base del molde.

Por otro lado, hay que hidratar la gelatina sin sabor con media taza de agua fría y dejarla reposar durante aproximadamente 10 minutos. Luego, se debe calentar brevemente hasta que quede completamente disuelta, sin permitir que hierva.

En una licuadora se colocan la leche condensada, la leche evaporada, las dos tazas de leche entera y la esencia de vainilla. Se procesan los ingredientes hasta integrarlos y, mientras la licuadora continúa funcionando, se agrega la gelatina disuelta.

Una vez lista la mezcla, se vierte en el molde que contiene el caramelo. Se deja enfriar a temperatura ambiente, se cubre con papel film y se lleva a la heladera.

Cuánto tiempo debe estar en la heladera

Para conseguir la consistencia adecuada, el flan debe permanecer refrigerado durante al menos seis horas. Sin embargo, lo recomendable es dejarlo hasta el día siguiente para que quede más firme y resulte más sencillo desmoldarlo.

Un detalle importante es evitar el congelador, ya que las temperaturas demasiado bajas pueden modificar su textura cremosa.

Al momento de servirlo, se puede agregar un poco más de caramelo o acompañarlo con frutas frescas.