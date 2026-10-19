Flavia Carrascosa y Bela Ramet darán un concierto dedicado a compositoras argentinas

El Club Social San Juan será escenario del concierto “Grandes Compositoras Argentinas”, protagonizado por Flavia Carrascosa y Bela Ramet. La presentación se realizará el jueves 22 de octubre, desde las 20, con una propuesta centrada en reconocer y difundir el aporte de las mujeres a la música argentina.

El espectáculo propone un recorrido por las obras de grandes compositoras nacionales, a través de la interpretación de ambas artistas. La iniciativa busca poner en valor el talento femenino y acercar al público a distintas expresiones del patrimonio musical del país.

La actividad tendrá lugar en la sede del Club Social San Juan, ubicada en Rivadavia 68 Este, en la ciudad de San Juan. La organización invita a participar de una noche dedicada a la música y al reconocimiento de las creadoras argentinas.

Las personas interesadas en asistir pueden reservar su lugar a través del correo electrónico concierto.compositoras@gmail.com.