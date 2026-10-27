El senador brasileño Flávio Bolsonaro afirmó que la Justicia le prohibió salir de Brasil y le ordenó entregar sus pasaportes, luego de perder el balotaje presidencial frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. El dirigente del Partido Liberal (PL) aseguró que fue notificado por agentes de la Policía Federal cuando salía de la casa de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia.

Según relató en un video difundido en redes sociales, la decisión fue adoptada por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Flávio cuestionó la medida, a la que calificó como un intento de intimidación, aunque sostuvo que entregará los documentos y se defenderá por las vías legales.

“Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, declaró el senador, según publicó Infobae.

El legislador sostuvo que la resolución estaría relacionada con declaraciones de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, quien vive en Estados Unidos y había sugerido que Flávio podría abandonar Brasil si perdía las elecciones. El senador negó haber expresado esa intención.

Las investigaciones que enfrenta el senador

Flávio Bolsonaro está mencionado en investigaciones por presunta corrupción y lavado de dinero. Una de ellas está vinculada con el financiamiento de una película biográfica sobre su padre, titulada Dark Horse. Otra pesquisa apunta a presuntas operaciones de blanqueo de capitales relacionadas con el abogado Willer Tomaz, cercano al senador.

El dirigente niega haber cometido irregularidades. De acuerdo con Infobae, ni el Supremo Tribunal Federal ni la Policía Federal habían respondido inicialmente a las consultas sobre la medida judicial.

La situación se produce después de la derrota electoral de Flávio frente a Lula da Silva, quien obtuvo el 51,79% de los votos contra el 48,21% de su rival. El senador anticipó que buscará organizar la oposición al próximo Gobierno y cuestionó el resultado electoral, al sostener que solicitará la anulación de los comicios.

Por su parte, Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria en Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por su participación en el intento de golpe de Estado.