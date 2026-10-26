Un día después de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro informó que la Justicia le prohibió salir de Brasil y le ordenó entregar sus pasaportes. La medida fue dispuesta por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

“Fui intimado a entregar mis pasaportes y tengo prohibido dejar el país”, afirmó el senador en un video difundido este lunes. Según relató, agentes de la Policía Federal lo notificaron cuando salía de la casa de su padre, Jair Bolsonaro.

Flávio aseguró que cumplirá con la orden, aunque cuestionó la decisión y la calificó como un intento de intimidarlo. “Voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme”, manifestó.

La restricción se conoce mientras el excandidato es investigado en una causa relacionada con el financiamiento de “Dark Horse”, una película sobre la vida del expresidente Jair Bolsonaro.

Qué investiga la Justicia sobre Flávio Bolsonaro

La Policía Federal investiga posibles delitos de lavado de dinero, corrupción y evasión de divisas vinculados al financiamiento de la producción audiovisual.

Uno de los ejes apunta a la relación de Flávio con Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master. Documentos incorporados al expediente señalan que el senador mantuvo conversaciones y reuniones relacionadas con aportes económicos para el proyecto.

La investigación sostiene que Vorcaro habría aportado millones para financiar la película. Flávio rechazó irregularidades y afirmó que los recursos destinados al film fueron privados.

El senador aseguró que la prohibición de salir de Brasil estaría relacionada con una declaración de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien habría planteado que Flávio podía abandonar el país si perdía las elecciones.

La medida llegó después de la derrota ante Lula

La resolución se conoció apenas horas después de la segunda vuelta presidencial. Lula consiguió la reelección con una diferencia superior a 4,4 millones de votos sobre Flávio Bolsonaro.

El candidato derrotado cuestionó el resultado y apuntó contra la extensión del horario de votación adoptada el domingo. El Tribunal Superior Electoral sostuvo que la medida no modificó el resultado final.

Según datos oficiales, apenas 34.330 votos fueron registrados después de las 17, una cantidad muy inferior a la diferencia conseguida por Lula.

Flávio anticipó que continuará al frente de la oposición y rechazó que las investigaciones judiciales modifiquen su actividad política.

“No me van a callar, no me van a intimidar”, afirmó el senador, que ahora deberá permanecer en Brasil mientras avanzan las causas abiertas en su contra.