El último debate presidencial entre el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro dejó una escena de alta tensión y rechazo generalizado a pocas horas del balotaje decisivo de este domingo.

Durante un cruce sobre política laboral, Bolsonaro lanzó una burla contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT) haciendo alusión a la pérdida de su dedo meñique de la mano izquierda producto de un accidente de trabajo cuando era joven, lo que provocó una firme reacción del presidente exigiendo una retractación inmediata en vivo.

"Ahora no sirve de nada, Lula, que el salario mínimo esté en 1.621 reales si das con una mano y quitas con los nueve dedos", había expresado el postulante extremista.

Ante el exabrupto, el mandatario solicitó de inmediato su derecho a réplica y contrapuso: "Si hay alguien que perdió el dedo con 17 años, fui yo. ¡No voy a permitir que un miliciano me llame ‘nueve dedos’, no lo voy a permitir! Vas a tener que pedir disculpas. Porque el pueblo trabajador lo está viendo".

La firme exigencia surtió efecto y un Bolsonaro descolocado debió dar marcha atrás: "Lula, si te ofendí, te pido disculpas de verdad. No quería ofenderte".

Durante su réplica, Lula aprovechó la oportunidad para reivindicar a la clase obrera y contextualizar las condiciones en las que sufrió la amputación de su miembro a los 17 años mientras trabajaba como tornero.

El mandatario remarcó que "millones de trabajadores se accidentan por irresponsabilidad patronal que obliga a la gente a trabajar en largas jornadas en las que tenemos que ir a trabajar para tener algo que comer".

Tras lograr las disculpas de su rival, el presidente profundizó su ataque político y apuntó contra los vínculos del hijo del expresidente Jair Bolsonaro con las estructuras parapoliciales que operan en Río de Janeiro.

En esa línea, le recordó a la audiencia su desempeño como abogado defensor de un efectivo policial imputado por el asesinato de una niña durante un operativo en 2021, así como su estrecha relación de amistad con el banquero encarcelado Daniel Vorcaro.

Balance del comercio exterior

El tramo final de la confrontación estuvo centrado en los resultados de la política económica y el comercio exterior brasileño, ámbito en el cual Lula ironizó sobre el alineamiento de su adversario con el expresidente estadounidense Donald Trump.

El jefe de Estado contrapuso su gestión con la postura de la oposición remarcando los niveles récord de ventas internacionales del país: "Nunca se exportó tanto en este país. Es por eso que, cuando mi adversario se quedó lamiendo a Trump para poner impuestos a Brasil, yo no me preocupé. Si Trump no quiere comprarle a Brasil, voy a vender a otros lugares".

El impacto político del exabrupto cometido por Flávio Bolsonaro y su posterior retractación forzada genera expectativa sobre su eventual incidencia en la intención de voto previa a la apertura de las urnas este domingo.