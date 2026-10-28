El senador brasileño Flávio Bolsonaro se autoproclamó este miércoles 28 de octubre como el "verdadero presidente electo de Brasil", pese a haber perdido el balotaje del domingo frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La declaración fue realizada mediante una carta difundida desde Estados Unidos, donde llegó junto a su familia después de abandonar Brasil y pasar por Argentina.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro volvió a cuestionar el resultado de las elecciones presidenciales y denunció un supuesto fraude electoral, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones. Su pronunciamiento marcó un cambio respecto de sus declaraciones anteriores, cuando había señalado que desistiría de intentar anular los comicios.

"Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil", expresó el legislador en el inicio del documento, difundido por sus aliados políticos.

En la misma comunicación, Bolsonaro dedicó un agradecimiento especial al presidente argentino, Javier Milei, y al mandatario estadounidense, Donald Trump, por el respaldo recibido durante su salida de Brasil y posterior llegada a Miami.

"Quiero agradecer al presidente Milei por su valentía, su sentido de la justicia y su respeto por la legalidad", manifestó. También destacó la recepción de Estados Unidos y elogió a Trump por su defensa de la libertad de expresión.

La declaración se conoció horas después de que el senador aterrizara en Miami, acompañado por su esposa y sus dos hijas. Para llegar a territorio estadounidense, había cruzado la frontera brasileña hacia Argentina y abordado un avión privado que realizó una escala en Ecuador.

Su salida se produjo después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenara la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación por sospechas de lavado de dinero. El senador negó haber cometido irregularidades.

En otro tramo de la carta, Bolsonaro apuntó contra el ministro Cristiano Zanin, del STF, a quien responsabilizó por supuestas irregularidades durante la jornada electoral. Según sostuvo, una decisión judicial permitió extender el horario de votación y habría favorecido a Lula da Silva.

Sin embargo, los registros del Tribunal Superior Electoral (TSE) contradicen su versión. Mientras Bolsonaro cuestionó los más de 10 millones de votos adicionales que obtuvo Lula entre la primera y la segunda vuelta, los datos oficiales indican que únicamente se contabilizaron unos 34.000 sufragios después de las 17 horas durante la jornada electoral.

Finalmente, el senador adelantó que pretende continuar con su actividad política desde Estados Unidos y asumir un papel de conducción dentro de la oposición brasileña, en medio de las tensiones provocadas por su salida del país y su negativa a reconocer el resultado electoral.