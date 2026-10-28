El avión privado en el que Flávio Bolsonaro viajó junto a su familia desde Argentina hasta Estados Unidos tiene capacidad para transportar hasta 13 pasajeros, asientos amplios que pueden convertirse en camas y un servicio a bordo con catering gourmet. Se trata de un Gulfstream G400, matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la compañía Baires Fly.

El senador brasileño llegó a Miami este miércoles 28 de octubre, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas. La aeronave partió desde Puerto Iguazú durante la madrugada, hizo una escala en Guayaquil, Ecuador, para cargar combustible y luego continuó hacia Florida.

Así es por dentro el avión privado GulfStream en el que escapó Flávio Bolsonaro junto a su familia (Foto: gentileza Baires Fly).

Cómo es por dentro el Gulfstream G400

Según la información del fabricante y los datos publicados por la empresa operadora, el jet dispone de una cabina equipada con asientos amplios y tapizados de lujo. Parte de ellos pueden transformarse en camas, con espacio para que hasta seis pasajeros descansen simultáneamente durante el vuelo.

Así es por dentro el avión privado GulfStream en el que escapó Flávio Bolsonaro junto a su familia (Foto: gentileza Baires Fly).

La aeronave puede transportar hasta 13 pasajeros, además de los dos pilotos y la tripulación. Entre sus comodidades se encuentran:

Catering especial: comida gourmet, snacks, bebidas y servicio de bar.

Elementos de confort: mantas, almohadas, iPads, diarios y revistas especializadas.

Atención personalizada: servicio disponible durante todo el vuelo y auxiliar de cabina.

Cocina a bordo: sector de preparación de alimentos, cafetera, horno de convección y cajones para hielo.

Baño y conexiones: sanitario con sistema de vacío y tomas de corriente de 110 voltios.

Estas prestaciones forman parte del equipamiento informado para el avión utilizado en el traslado. No implica que todos los servicios hayan sido utilizados por los pasajeros durante ese viaje.

El recorrido desde Puerto Iguazú hasta Miami

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50, junto a su esposa y sus dos hijas, por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones.

A las 23.30, la familia abordó el avión privado de Baires Fly. El plan de vuelo presentado ante las autoridades tenía como destino declarado Guayaquil, donde la aeronave realizó una parada técnica antes de seguir hacia Estados Unidos.

El recorrido evitó el espacio aéreo brasileño, en medio de la controversia por la situación judicial del senador, que, según los reportes periodísticos, tenía restricciones para abandonar su país.

La situación judicial del senador brasileño

El viaje se produjo mientras Flávio Bolsonaro enfrenta investigaciones judiciales en Brasil por presuntos delitos económicos. La salida del país generó cuestionamientos debido a las restricciones que se le habían impuesto, aunque las circunstancias y el alcance de esas medidas forman parte de la controversia informada por los medios.

El traslado en el Gulfstream G400 y las comodidades de la aeronave quedaron en el centro de la atención después de que se confirmara el recorrido desde Misiones hasta Florida.