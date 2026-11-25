Flavio Mendoza, reconocido bailarín y director artístico, atraviesa un momento complejo en lo que respecta a su físico debido a diferentes lesiones acumuladas en los últimos años. A sus 51 años, el artista recibió muchas muestras de cariño tras abrir su corazón sobre esta dura etapa y confirmar que realizará su última presentación como despedida usando el cuerpo en escena.

Consciente de que llegó el momento de parar para preservar su bienestar y continuar trabajando desde otro lugar, el coreógrafo busca mejorar su calidad de vida. Esta determinación está impulsada principalmente por su paternidad, ya que hace años vive atormentado por las molestias físicas y desea disfrutar plenamente junto a su hijo Dionisio.

Durante una charla en el programa Infama, la periodista Noelia Santone le consultó directamente sobre su alejamiento de las tablas: “¿Es verdad que te retiras de los escenarios? Que armaste como espectáculo despedida”. Ante esta pregunta, el protagonista ratificó la primicia y brindó crudos detalles sobre el calvario médico que enfrenta actualmente.

“Sí, 7 Auras va a ser mi último espectáculo, a donde yo ponga tanto el cuerpo, físicamente. Ya soy un tipo grande, que tiene un montón de lesiones y vivo con un tratamiento de dolor constante, y esto no lo digo por hacerme la víctima, me gusta verme bien y quiero darlo todo”, expresó el creador teatral al iniciar su descargo.

Profundizando en su postura, explicó que transita una instancia de determinaciones fundamentales para su futuro profesional y personal. “Hay que saber decidir, van a seguir mis espectáculos, mis acrobacias, pero no yo haciendo tanta acrobacia, que es lo que más me hace doler”, señaló respecto a cómo seguirá su carrera detrás de escena.

El artista también relató el punto más crítico que vivió meses atrás a raíz de las afecciones en su rodilla y espalda. “Hubo un momento, unos meses, en donde realmente no podía dormir, había entrado en una crisis. Es feo lo que te voy a decir, pero siento tanto dolor o sentía tanto dolor en algunas partes del cuerpo, por ejemplo en la rodilla o la espalda, que yo decía ‘si voy a vivir con este dolor, prefiero no vivir’”, confesó.

Finalmente, remarcó que el amor por su pequeño fue el motor indispensable para salir adelante y priorizar su recuperación integral. "Y lo ves a tu hijo y decis no, yo tengo que vivir por mi hijo, por una cuestión de preservar más mi salud. Es muy feo estar con dolor, tratando de pensar en él, en que soy papá y tengo que dar una vida hermosa a él”, concluyó.