Floppy Tesouro reveló que un futbolista casado de la Selección la quiso conquistar

En el marco de la fiebre mundialista, la modelo Floppy Tesouro compartió detalles sobre un acercamiento virtual que recibió por parte de un integrante de la Selección argentina. La invitada confirmó que un futbolista actualmente casado se comunicó con ella mediante la plataforma Instagram. El hecho trascendió durante una conversación para el programa que la conductora Pampita lidera en Infobae.

La situación se puntualizó cuando la presentadora indagó "¿A Floppy Tesouro le escribió un futbolista de la Selección por Instagram...?" durante la charla. Tesouro aclaró que el contacto consistió específicamente en una reacción a una de sus historias con un emoji de manos aplaudiendo.

Ante esto, la modelo explicó que "Eso no es que te haya escrito un mensaje" para quitarle peso al asunto. Sin embargo, Pampita retrucó que "Pero si ponés un aplausito querés que el otro conteste algo..." sugiriendo que existía una intención detrás del gesto.

Ante la consulta sobre si hubo una respuesta de su parte, la invitada respondió que "No pasó" ninguna comunicación extra. Incluso cuando se le preguntó "¿No pusiste ni dedito para arriba, nada?", la entrevistada recalcó que su postura fue "¡Nada, nada! Por las dudas, que nada se malinterprete" para evitar cualquier tipo de confusión mediática. La identidad del jugador no fue revelada, aunque se ratificó que mantiene un compromiso estable y es parte del plantel nacional.

Este diálogo se produjo en un contexto donde Tesouro también enfrentó preguntas sobre otros temas de su vida personal. En la misma entrevista se mencionó un inconveniente inesperado que casi arruina su reciente viaje a Europa y la reacción de la modelo cuando se le consultó por su amistad con Jésica Cirio para saber si le había soltado la mano.