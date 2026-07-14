Flor de la V conmemoró los 16 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina con un extenso mensaje en sus redes sociales. La conductora recordó el impacto que tuvo la normativa en la vida de miles de personas y remarcó la importancia de sostener los derechos conquistados.

A través de una publicación acompañada por una fotografía de su casamiento, la actriz y conductora reflexionó sobre el significado que tuvo la aprobación de la ley para la comunidad Lgbtq+ y vinculó aquel momento histórico con su propia experiencia de vida.

“Hace 16 años, Argentina dio un paso enorme hacia la igualdad”, comenzó Flor de la V. En ese sentido, sostuvo que para muchas personas la medida significó mucho más que un cambio legal. “Para quienes atravesamos una vida entera luchando por ser reconocidas, fue mucho más que eso: fue la confirmación de que nuestras familias, nuestros vínculos y nuestro amor también merecían la protección del Estado”, expresó.

La conductora también recordó los prejuicios y señalamientos que atravesó a lo largo de su vida. “Sé lo que significa crecer en un país que muchas veces te obliga a defender tu existencia”, señaló y agregó que conoce lo que implica “vivir bajo la mirada del prejuicio” y tener que explicar quién es.

Uno de los fragmentos centrales de la publicación estuvo dedicado a lo que sintió cuando se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario. “No sentí solamente que se ampliaban derechos. Sentí que una parte de nuestra historia dejaba de ser clandestina”, escribió.

En la misma línea, agregó: “Que el amor ya no tenía que esconderse. Que miles de personas podían mirar hacia el futuro con un poco menos de miedo y mucha más dignidad”.

Flor de la V destacó además el trabajo de quienes impulsaron la ampliación de derechos y aseguró que la sanción de la normativa no fue una concesión. “Nada de eso fue un regalo. Fue el resultado de años de lucha, de militancia, de valentía y de personas que pusieron el cuerpo cuando todavía era más fácil callar”, afirmó.

El llamado de Flor de la V a cuidar los derechos conquistados

En otro tramo de su mensaje, la conductora advirtió sobre la necesidad de defender los avances logrados durante los últimos años. “Hoy celebramos estos 16 años con orgullo, pero también con memoria. Porque los derechos conquistados deben cuidarse”, manifestó.

Además, hizo referencia a los discursos que cuestionan a la comunidad Lgbtq+ y sostuvo que existe una responsabilidad colectiva de “no retroceder”.

“Yo voy a seguir defendiendo la libertad, la igualdad y los derechos humanos con la misma convicción de siempre”, aseguró. Según explicó, continuará haciéndolo por quienes lucharon anteriormente, por las generaciones actuales y por los jóvenes que “merecen crecer sin sentir vergüenza por amar o por ser quienes son”.

Finalmente, Flor de la V cerró su reflexión con una frase dirigida a sus seguidores: “El mismo amor. Los mismos derechos. Y ante el odio, más memoria, más orgullo y más libertad”.