Flor de la V informó que desvincularon a Avellaneda tras sus dichos y él la desmintió

La controversia se desató luego de que un comentario sobre la identidad de género provocara un fuerte repudio en el ambiente periodístico. La conductora compartió una reflexión en sus redes para defender la ley de Identidad de Género y sostuvo que las agresiones verbales deben tener consecuencias. Según sus declaraciones, la libertad de expresión exige responsabilidad y el respeto básico no puede quedar sujeto a criterios personales al aire.

El periodista no tardó en responder a las versiones de su supuesta salida de la emisora radial. A través de sus plataformas digitales califió los rumores como "Bad information. Fake news" y sostuvo que todo se trataba de información falsa. En sus mensajes insistió en que mantenía su espacio habitual de trabajo y pidió a sus seguidores que no consuman versiones incorrectas sobre su situación laboral.

El cruce sumó nuevos capítulos durante una entrevista televisiva en la que el protagonista defendió sus palabras. Ante la sugerencia de colegas que le indicaron la conveniencia de disculparse por faltar al marco legal vigente, el comunicador se negó a retractarse. Argumentó que sus dichos no constituían falta alguna y sostuvo que su postura en el debate radial era correcta.